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烏克蘭二度採購反坦克導彈抗俄　美國防授權法提供3億援助

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▲▼美國標槍飛彈（Javelin）。（圖／路透）

▲美國標槍飛彈（Javelin）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

烏克蘭國防部在26日發表聲明，已經在今年第4季簽署合約，將購買第2批美製標槍反坦克導彈系統（ATMS），以增加軍事實力對抗俄羅斯的威脅，但合約的詳細內容並沒有被公布，這也是和美國第1次直接以政府身分簽署的大規模軍事採購案，因為先前國內的法律禁止直接從國外購買軍事武器和裝備。

烏克蘭購買的第1批美製標槍反坦克導彈，在2018年4月抵達國內，總價值約為4700萬美元（約台幣14億元），加上這次第2批購買的武器，大大增加了軍事實力。自2014年俄羅斯併吞克里米亞半島，並建立了克里米亞聯邦管區之後，烏克蘭東部的頓巴斯地區就不斷有戰爭發生，根據統計，至今已有超過1萬3000人喪生。

▲▼美國總統川普簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普簽署2020財政年度《國防授權法》（NDAA）。（圖／達志影像／美聯社）

國防部副部長阿納托利佩特蘭科表示，國防部在今年共簽署了3份外國軍事銷售合約，其中2份是與美國政府簽訂，還有一份是與北大西洋公約組織簽訂。

一直以來，美國都是烏克蘭對抗俄羅斯的支持者，川普日前簽署的國防授權法案，預計在2020年向烏克蘭提供3億美元（約台幣90億元）的軍事援助。

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