聖誕假期頻傳「倒車悲劇」！婦被狠撞牆上夾死、2歲童被爸當場輾斃

▲葡萄牙聖誕假期頻傳「倒車悲劇」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

葡萄牙今年聖誕節假期傳出2起「倒車悲劇」。北部城市特羅法（Trofa）附近吉東伊什（Guidoes）教區一名60歲婦女24日遭倒車中的弟弟撞上，緊緊卡在車輛與牆壁之間，不幸身亡。中部城市孔布拉（Coimbra）一名2歲男童也發生類似意外，被爸爸倒車輾斃，當場失去生命跡象。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，葡萄牙聖誕假期傳出2起「倒車悲劇」。吉東伊什教區一名60歲婦女24日晚間慘遭倒退的車輛猛然撞上，一路逼到牆壁前，困在車輛與牆壁之間的縫隙，最後不幸身亡。

婦女的弟弟向警方供稱，他去拜訪親戚，祝福聖誕快樂，回到家準備度過平安夜，車子卻失控。肇事者表示，汽車似乎有一些「技術性問題」，因為車輛會在駕駛毫無意識的情況之下，突然向後滑行。

▲葡萄牙一名2歲男童在聖誕節當天遭自己的父親倒車輾斃 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



孔布拉25日也發生類似意外。一名男子正在倒車，卻沒有注意到2歲兒子就在後方，當場將小孩狠狠輾過去。受害者在現場接受心肺復甦術，卻已經失去生命跡象。

小男孩當天下午3時30分左右被送到「孔布拉小兒科醫院」（Coimbra Paediatric Hospital）的急診室，經歷一番搶救，卻仍因傷勢過重，不治身亡。根據比亞里斯日報（DiárioAs Beiras）報導，這一家人平時居住在法國，趁著聖誕佳節時回到葡萄牙，與親戚團聚，沒想到發生憾事。

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