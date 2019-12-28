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全球第一！俄國防部：極音速飛彈系統「先鋒」　正式投入服役

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▲▼俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

▲俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）27日向總統普丁（Vladimir Putin）報告，極音速飛彈系統「先鋒」（Avangard）已正式投入服役，並指出這是俄羅斯軍武的指標性創舉。普丁先前曾表示，俄羅斯如今已成為世界第一，成為全球唯一部署極音速武器（hypersonic weapons）的國家，「現在，換成各國要趕上我們的腳步了。」

據俄羅斯電視台（RT）報導，俄羅斯國防部發表聲明指出，紹伊古27日向普丁報告，首批極音速飛彈系統「先鋒」已經投入服役，這款新型的極音速飛彈從1980年代開始研發，2004年進行第一次測試，它的規格、外觀都屬於俄國的最高機密。據傳，「先鋒」能夠以高達20馬赫的極音速，在大氣層中保持穩定飛行。

▲▼俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

▲俄羅斯去年12月試射新型先鋒飛彈系統，成功命中6000公里之外的目標。（圖／路透）

普丁表示，俄羅斯的核武力量必須夠強大，避免在未來的戰事中被壓制。據傳「先鋒」可能部屬在奧倫堡（Orenburg）地區，而其他細節則尚未透露。普丁也曾在2018年12月親自監督「先鋒」飛彈系統試射，當時順利命中6000公里外的目標物。

另一款極音速飛彈「匕首」（Kinzhal）已於去年開始投入使用。普丁24日時表示，「這是未來的武器，可突破現有及未來的飛彈防禦系統，這在近代史上前所未見，現在沒有任何一國擁有極音速武器，具洲際射程範圍的極音速武器就更不用說了。」

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