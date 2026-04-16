京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」：想起來怕怕的

▲京都11歲男童安達結希遭殺害棄屍。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童失蹤案宣告偵破，37歲繼父安達優季坦承殺害男童並棄屍山區後，被警方逮捕。隨著案情曝光，當地居民也回憶事發後男童父母的不尋常反應，直言「現在想起來還是覺得怕怕的」。

男童在畢業典禮當天失蹤

這起案件發生於3月23日，男童安達結希當天上學途中失蹤。繼父原先聲稱已載他到學校參加畢業典禮，但之後便失去蹤影。警方動員約1500人展開搜尋，期間陸續尋獲男童書包與鞋子，並於4月13日在山區發現遺體，經DNA鑑定確認身分。

繼父坦承犯行

警方隨後前往男童住處搜索並偵訊繼父，對方最初否認涉案，最終改口坦承犯行，供稱「是我幹的沒錯」，並承認將遺體棄置山區。警方正進一步釐清犯案動機與詳細經過。

綜合日媒報導，男童與母親、繼父及外婆、曾祖母同住。鄰居指出，母親於去年底再婚後搬回娘家，而男童失蹤後數日，雙親的反應卻顯得「極不自然」。

男童繼父與母親舉止怪異 令人毛骨悚然

有修車廠女店員回憶，當時男童父母在車站前發尋人傳單，曾到修車廠發放，但互動過程令人感到異常。她指出，修車廠老闆的小孩與失蹤男童恰巧是同學；得知此事的繼父卻將手機畫面高舉至肩膀位置展示，而非正常拿近讓人查看，舉止怪異；兩人過程中幾乎未主動說話。

女店員表示，更讓人不安的是雙親過於平靜，「孩子失蹤好幾天了，她看起來一點也不憔悴，也沒有慌張，好像是在處理別人的事」，質疑其是否真心尋找孩子。

女店員回憶，兩人停留約5分鐘便離開，臨走前對關心毫無回應。她形容繼父當時身穿全黑、戴著黑框眼鏡，整體給人陰沉印象，「現在回想起來真的還是會怕怕的」。

▲安達結希。（圖／京都府警察）

另一名餐飲業的店長則表示，男童父親曾持照片詢問是否見過孩子，並請求張貼尋人啟事，但過程中幾乎未多做說明。「他沒有介紹自己，也沒有多說什麼，看起來並不焦急」，店長表示，對方的冷靜反應讓人印象深刻，與一般家長尋找失蹤孩子時的慌張表現截然不同。

參與搜救的民眾則回憶，當時見到男童母親是處於「半哭狀態」，但男童繼父非常漠然，始終保持沉默，只是不斷低頭致意，態度顯得異常平靜。

警方目前持續釐清案情細節，全案仍在進一步偵辦中。