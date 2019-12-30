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普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

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▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁直指其他西方強權也與希特勒勾結。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯總統（Vladimir Putin）近期在多個場合表示，波蘭對第二次世界大戰的爆發負有責任。對此，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）29日怒嗆普丁就是在撒謊，這樣的言論是為了閃躲俄國近來的政治失敗。

《美聯社》報導，普丁近期表明波蘭在第二次世界大戰中是有責任的；他的態度加劇俄羅斯與波蘭的緊張關係。莫拉維茨基則透過聲明反擊，普丁在多個場合針對波蘭說謊，一直都是故意的，「這種情況通常發生在俄羅斯當局感到國際壓力時，來自他們的行為。」

莫拉維茨基指出，近期俄羅斯面臨許多失敗，包括運動員禁賽4年，克里姆林宮想徹底讓白俄羅斯附屬俄羅斯卻失敗，此外，莫斯科2014年合併烏克蘭的克里米亞後，歐盟最近延長了制裁，還有，俄羅斯也面臨美國祭出的新制裁，「我認為普丁的話語是為了掩蓋這些問題。」

▲▼波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）

▲波蘭總理莫拉維茨基槓上普丁。（圖／路透）

歐洲議會此前通過一項決議，內容稱蘇聯與德國都該對二戰承擔責任。普丁認為這是胡說八道，真實情況是西方強權與希特勒（Adolf Hitler）有所勾結，才會造成二戰，他還引用一些文件，聲稱波蘭駐柏林大使讚揚希特勒清洗歐洲猶太人的計畫。

報導指出，二戰始於1939年，當時波蘭先被納粹德國入侵，兩周後又遭到蘇聯侵略；兩個極權國家簽署秘密協議，旨在瓜分波蘭與波羅的海國家，約600萬波蘭公民在戰爭中被殺。

近期成為歐洲理事會主席的波蘭前總理圖斯克（Donald Tusk）敦促波蘭人團結。他認為，針對普丁無恥的謊言與俄羅斯的宣傳，波蘭當局與反對派需要採取一致立場。

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