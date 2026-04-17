園藝師帥到歪樓！　「告白留言」太瘋狂關板

▲紐約植物園園藝師艾略特因外型爆紅，引發大量留言關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國紐約植物園（New York Botanical Garden）近期因一名園藝師意外爆紅，引發社群關注。原本以介紹植物知識為主的官方影片，卻吸引大量網友湧入留言區發表帶有曖昧意味的內容，導致討論方向偏離，園方最終關閉多則貼文留言功能。

引發話題的是園藝師艾略特（Chris Elliott），其身分為植物園助理策展人，近期頻繁出現在官方社群影片中，負責講解各類植物特性與應用。相關影片曝光後迅速累積人氣，不僅按讚數明顯提升，也吸引大批網友關注其外型。

有社群用戶整理指出，只要是艾略特出現的影片，留言區幾乎都出現大量「示愛」或帶有調情意味的發言，甚至有網友直言「這個人不可能單身」，也有人以誇張語氣留言互動。部分網友更表示，留言內容幾乎未涉及植物本身，與原本的知識分享目的明顯脫節。

隨著討論持續擴大，部分留言開始被認為有越界疑慮，甚至有使用者進一步搜尋艾略特的個人社群帳號並留言，使情況從官方平台延伸至私人領域。對此，紐約植物園選擇關閉所有包含艾略特的貼文留言區，以避免干擾持續發生。

從數據來看，相關影片在短時間內累積可觀流量。例如一支近期影片在Instagram發布4天內獲得近4000次按讚，在TikTok亦突破1萬8000次觀看；另有介紹雪花蓮的影片，按讚數接近7000，顯示其曝光程度顯著提升。

儘管留言風向一度失焦，仍有部分觀眾回到內容本身。有網友表示透過影片認識植物原貌，也有人分享因影片介紹而實際購買金縷梅種植，並留言表示從中獲得新知。目前紐約植物園已關閉相關貼文留言功能，避免類似情況持續發生。至於是否調整後續社群操作或重新開放留言，園方尚未對外說明。

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