比利時最美公主18歲了！　美照連發「神還原」10年經典

▲比利時艾蕾諾爾公主迎來18歲生日，王室釋出多張全新美照，氣質清新自然。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

比利時國王菲利普（King Philippe）與王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）最小的女兒艾蕾諾爾公主（Princesse Éléonore）16日迎來18歲生日，正式邁入成年階段。她是王室4子女中最後一個成年的，王室釋出多張公主的官方照片，慶祝新的里程碑。

最美公主初長成？ 手摸獅子代表什麼意思？

綜合《Kronen Zeitung》《ADELSWELT》報導，比例時王室16日公布艾蕾諾爾的3張全新官方照片，可見她身穿黑白拼接晚禮服，站在拉肯城堡（Laeken Palace）的樓梯上，手輕在獅子雕像旁，端莊又有自信。獅子自古以來象徵力量與權威，也是比利時國徽的重要元素之一，代表王室的守護與威嚴。

▲艾蕾諾爾公主身穿黑白晚禮服，在拉肯宮樓梯與獅子雕像旁，相當優雅。

另一張照片則由比利時攝影師Vlad VDK操刀，透過光影變化，突顯公主的精緻五官和柔和氣質。第三張照片則是在戶外拍攝，艾蕾諾爾身穿白色鏤空洋裝，站在盛開的連翹花叢後，露出燦爛笑容，畫面自然清新。不少網友直呼，她的神韻與年輕時的祖母保拉王后（Queen Paola）十分相似。

▲艾蕾諾爾在花叢中拍照，清新自然。

▲光影映照下，艾蕾諾爾神情沉靜，展現優雅氣質。

與國王老爸慶生？ 經典擁抱重現10年前溫馨？

艾蕾諾爾2008年4月16日出生於布魯塞爾近郊安德萊赫特，是菲利普國王與瑪蒂爾德王后的第4個、也是最小的孩子，在王位繼承順位中排名第4。她上面有24歲的姊姊伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）、22歲的哥哥加布里埃爾王子（Prince Gabriel）與20歲的艾曼紐王子（Prince Emmanuel）。艾蕾諾爾長期低調，但近年逐漸展露自信與優雅，被譽為「比利時最美公主」。

▲18歲的艾蕾諾爾公主與爸爸菲利普國王，重現10年前的經典合影。

▲2016年，8歲的艾蕾諾爾公主與父親菲利普國王在花園合影，畫面溫馨。

值得一提的是，艾蕾諾爾的生日和爸爸菲利普國王只差一天，國王15日過66歲生日時，王室公開了一張父女合照，只見艾蕾諾爾與國王在水仙花盛開的草坪上，她從後方擁抱坐在草地上的父親，畫面溫馨。十年前2016年，8歲的艾蕾諾爾爸爸以同樣的姿勢、背景合照，如今父女倆重現經典，別具意義。



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