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殺子繼父正臉曝光！「外遇扶正」去年底再婚　原定全家來台旅遊

▲▼日男童棄屍深山「狠毒繼父嘴臉曝光」。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

▲安達優季（右）今日坦承殺害棄屍繼子安達結希（左）。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童案偵破，繼父安達優季落網後，已經坦承殺人棄屍。日媒披露，安達優季被形容為溫柔安靜的人，平時工作表現也很不錯，最近才剛升遷，但與結希母親的婚姻是「婚外情」扶正，原本預計一家三口將在春假期間赴台灣旅遊，甚至已經安排好行程，未料發生駭人悲劇。

拋妻棄子「入贅」　兒時玩伴震驚

《集英社》、《週刊文春》等日媒報導，結希的繼父與母親在同家工廠上班而認識，兩人均為再婚。

結希母親原本在東京擔任美容師，結婚生子後又離婚，並且回到故鄉南丹市生活。繼父曾與大他16歲的女性結婚並育有一子，後來在工廠與結希母親產生私情，在工廠總是形影不離，舉止親密。

最終，安達優季與元配離婚，並於去年12月再婚，而且是「入贅」到安達家，原定一家三口赴台旅行，慶祝新婚。

一名與安達家熟識的居民表示，安達優季「工作認真，職位一步步爬升，不久前才剛被提拔為品保部的品管課課長。他很擅長電腦，上司對他的評價也不錯。」

一名與安達優季從小一起踢足球的玩伴也說，「他不是那種兇暴的人，反而給人溫柔的感覺。很安靜，不是那種愛出風頭的類型」。他甚至形容，安達優季是聰明、會讀書的學長，因此對於這次事件感到不敢置信。

▼4月14日京都府警方發現遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日北京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案，4月14日京都府警方發現遺體並展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

鄰居評價不一　隔天就去上班

安達優季與結希母子同住，但許多鄰居表示「沒見過他」，不太清楚對方是個怎樣的人，另外一些居民則對逮捕消息早有預感。一位鄰居說，安達優季在孩子失蹤隔天就去上班了，「當時就在想，孩子失蹤怎麼還有心情工作。而且，發現書包的那個隘口路段，就是安達夫婦上班會經過的路。」

安達家位於該市園部町的山區，距離小學約9公里。結希平時都是搭校車上學，但他失蹤當天，繼父卻自稱開車送孩子去學校，而且學校內外監視器均未拍到相關畫面。校方通知結希未到校後，安達優季還親自打電話報警。

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