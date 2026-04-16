京都男童案4疑點！前警官揪「繼父狂露破綻」　台灣行1細節藏玄機

▲安達優季（右）今日坦承殺害棄屍繼子安達結希（左）。（左圖／京都府警方；右圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希，遭37歲繼父安達優季殺害棄屍，案情震驚國際。前兵庫縣警刑事部長棚瀨誠指出，自從男童失蹤開始，嫌犯就展現出許多「違和」之處。

1、報警速度太快

3月23日上午8時左右，安達優季宣稱開車把繼子送到園部小學校區內。上午11時50分左右，他接獲校方來電告知孩子未到校，僅僅10分鐘後便撥打110報警。

棚瀨誠指出，「沒去學校」不等於「失蹤」，「身為父母，通常會先想為什麼沒去學校？是不是回家了？還是去親戚家了？或是說不定在附近的公園玩？先像這樣尋找過一輪，發現仍然一無所獲，才會提出失蹤通報。」

此外，當天上午8時左右，學校附近監視器雖有拍到繼父的汽車，卻未見結希身影。

▼京都府警方15日上午搜索安達家。（圖／達志影像／美聯社）



2、行車紀錄器異常

《朝日新聞》引述知情人士說法報導，警方調閱繼父汽車的行車記錄器後，發現攝影鏡頭朝向車外、而非車內，而且根本沒有拍到結希，「不知道是否因為行車記錄器太舊，錄影畫面斷斷續續的。」

3、準備超周全

結希失蹤隔天起，繼父就在車站等地發送尋人傳單，相關資訊除了穿著打扮等提供辨識的特徵，就連事後在山區尋獲的鞋子，都特別刊載了清晰照片。

棚瀨誠認為，「通常拍照不會特地只拍鞋子吧。讓鞋子在那座山裡被發現是有意義的。因為必須維持自己是『家有失蹤者的父母』形象，我認為這是事先準備好的。」

▼京都府警方發現男童遺體後，火速展開調查。（圖／達志影像／美聯社）



此外，在結希失蹤不久後，家門口就貼出「禁止採訪攝影」的告示，紙張邊緣用膠帶補強，纏繞固定在桿子上的告示牌。

4、台灣旅行

此前日媒報導，安達夫妻去年底結婚，一家三口原定在結希失蹤隔日、也就是3月24日起赴台進行3天新婚旅行。

不過棚瀨誠指出，關鍵不在於旅行時間，而是「預約安排的時間」。如果早在半年前就已預定旅行，或許仍屬正常範圍，但若安排行程的時間點太近，就值得深入釐清了。