　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國2019年「大規模謀殺」創近50年新高　「槍擊案」高達八成

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國俄亥俄州代頓鎮（Dayton）的酒吧，4日凌晨發生槍擊，9人死亡。（圖／路透社）

▲美國俄亥俄州代頓鎮（Dayton）酒吧8月4日凌晨發生槍擊案，導致9人死亡，槍手貝茲（Connor Betts）當場被警方擊斃。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

根據波士頓東北大學（Northeastern University）、《美聯社》與《今日美國》整理的資料數據，美國2019年整體謀殺犯罪率降低，但發生了41起大規模謀殺案，創下1970年代至今最高紀錄，且其中33件都是槍擊案，比例高達八成。大都會州立大學的犯罪學家丹斯利（James Densely）指出，犯罪型態往往是一波波地出現，1970年代、1980年代頻傳連續殺人，現在「似乎是大規模槍擊案的時代。」

▲全美步槍協會（NRA）雷明登武器公司（Remington）（圖／記者吳美依攝）

▲美國2019年發生的大規模謀殺案創近50年新高，其中八成都是槍擊案。圖為全美步槍協會（NRA）在2019年年會上展示的雷明登武器公司（Remington）商品。（圖／路透）

東北大學、《美聯社》與《今日美國》追蹤2006年至今的大規模謀殺案，又在另一份研究中，往前追溯到1970年的紀錄。根據2份報告，2019年的整體謀殺犯罪率下降，但發生41起大規模謀殺，造成211人喪命，是近50年以來次數與頻率最高的一年，此外，其中33件都是槍擊案，比例高達八成。據了解，研究團隊定義，大規模謀殺指的是不包括兇手，4人以上喪命的案例。

▲▼ 美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場3日遭到槍手血洗，至少20死。（圖／路透）

▲美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪8月3日發生槍擊案，造成22死24傷的悲劇。圖為民眾前往現場哀悼。（圖／路透）

《衛報》報導，報告指出，美國大多數大規模謀殺案不會成為全國頭條，除非涉及到公共場所。許多案情涉及熟人、家庭紛爭、藥物或幫派暴力，或者對同事與親人洩憤，但也有許多案例犯案動機成謎。

根據《華盛頓觀察家報》，大都會州立大學（Metropolitan State University）犯罪學家丹斯利表示，犯罪型態往往是一波接著一波地出現。他舉例，美國1970年代、1980年代發生許多連續殺人案，1990年代校園槍擊、兒童綁架案件上升，2000年代起出現對於恐怖攻擊的憂慮，而現在「似乎是大規模槍擊案的時代。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
宣布參選2020總統！館長「穿藍襯衫拋震撼彈」喊政見：中華民
剁碎小18歲女友！電機碩士被分手持刀「削鼻挖眼」血案巷弄半夜
尾牙辣妹上空脫衣！抓已婚主管「壓頭埋胸左右蹭」男同事嗨到眼神
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想將兒骨灰灑海中竟被「打破車窗」整盒偷走！　父母淚求：把孩子還來

索馬利亞爆炸案「增至90人死亡」！遺體、殘骸散落繁忙十字路口

聖誕假期頻傳「倒車悲劇」！婦被狠撞牆上夾死、2歲童被爸當場輾斃

媽從9樓屋頂「推下2稚子」跟著往下跳！母子慘死「童鞋散落人行道」

拒絕任命「親伊朗」總理人選！　伊拉克總統「放話請辭」

蘇巧慧「改善瓶頸路段」競選服務不中斷　黃志雄＋郝龍斌「鶯歌菜市場」拜票狂吸粉

土耳其法庭：政府封鎖「維基百科」違憲　侵犯言論自由

川普警告「敘俄伊朗」別再殺害敘北平民：土耳其努力阻止「大屠殺」

以色列總理狂贏72.5％保住黨魁大位　2020帶領保守黨拚大選

「禁丟雪球」被封美國最爛小鎮！威州沃索可望解除57年禁令

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

潘瑋柏「玩憋笑遊戲」零偶包　直接「拿塑膠袋套頭」超犧牲！

高中師4年打包學生吃剩麵包、牛奶被罰...網轟：珍惜食物反被當小偷？

美國2019年「大規模謀殺」創近50年新高　「槍擊案」高達八成

川普刪除「被疑假新聞機器人」貼文轉發　內容驚見吹哨者真實身份！

18歲新婚懷孕3月喪夫！少女見燒焦男屍崩潰痛哭　索馬利亞汽車恐攻釀90死

6醫勸流產！39歲媽懷罕見「雙胞胎唐氏寶寶」　堅持生下「奇蹟」

快訊／紐約猶太會堂遭攻擊！兇嫌持彎刀「刺進教徒胸部」　5人送醫搶救

荷蘭「Holland」全面正名「尼德蘭」！　明年1月起上路

捨棄專業白袍　日醫天天Cosplay瑪利歐、孫悟空：逗病人大笑更重要

想將兒骨灰灑海中竟被「打破車窗」整盒偷走！　父母淚求：把孩子還來

IS懷恨「巴格達迪之死」　聖誕節虐殺11人質…逼跪地斬首洩憤影片曝光！

南韓前主帥申台龍執教印尼　成第4位東南亞國家隊的東亞總教練

快去加油！汽、柴油價格明起各調漲0.1元

高中師4年打包學生吃剩麵包、牛奶被罰...網轟：珍惜食物反被當小偷？

柯文哲酸蔡韓：笨蛋！關鍵在執行力　揭2020大選勝負關鍵

哈里斯無腦快攻放槍　熱火菜鳥「英雄」砍逆轉三分

警方打假「辦藍不辦綠」？　刑事局秀數據：允公依法處理

47歲社工月入35K「聚餐搶買單」　他年賺股利30萬元...祕技曝光！

LIVE／2020總統終極辯論登場！蔡做總結、韓要反擊、宋談格局

瑞豐夜市女子突大喊「來幫韓國瑜代班嗎？」　柯文哲丟23字笑話回應

「這人投得下去？」李來希批宋楚瑜：3年前上凱道沒來關心　選前才喊軍公教

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

百億網紅IG高調寵女　竟買鑽戒送1歲女兒

媽注射屎尿進點滴袋！15歲癌兒差點亡

抓雞反被暴打　老鷹一臉被玩壞了

大叔和伴侶「激烈床戰被啃咬香蕉」　5天後冒出恐怖黑洞

北韓高麗航空2020空姐月曆曝光

即／美國驚傳墜機事故　至少5人死亡

英預言家「2020年預言震撼彈」　日本被強震爆襲釀「東奧危機」

小學生和爆乳女約會　送4萬iPhone X

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

新潟木船載7白骨　疑來自北韓

民宅暗夜火　父衝回火場救女喪命

116萬人列恐怖名單！　FBI敗訴

抱兒被採訪　日人妻絕美側顏爆紅

更多熱門

相關新聞

懷罕見雙胞唐寶寶　勇媽堅持生產

懷罕見雙胞唐寶寶　勇媽堅持生產

美國奧勒岡州（Oregon）39歲媽媽瑞秋（Rachael Prescott），先前被告知懷上雙胞胎女嬰，正當她與32歲丈夫寇迪（Cody）還有2個兒子沉浸在準備迎接家族新成員的喜悅中時，卻被醫生檢驗出胎兒罹患唐氏症及心臟疾病。儘管先後多達6名醫生勸瑞秋進行流產手術，不過她始終不願放棄女兒，堅持將姊妹倆生下。

即／兇持刀攻擊美猶太會堂　5人送醫

即／兇持刀攻擊美猶太會堂　5人送醫

休士頓住宅區爆槍擊　至少2死7傷

休士頓住宅區爆槍擊　至少2死7傷

索馬利亞爆炸案　至少90人死亡

索馬利亞爆炸案　至少90人死亡

116萬人列恐怖名單！　FBI敗訴

116萬人列恐怖名單！　FBI敗訴

關鍵字：

北美要聞美國大規模謀殺槍擊謀殺犯罪

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

富邦留不住　王建民可能轉投中信

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

對話曝！空姐「爽睡人夫3天」正宮撞門對質

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

台南豆花爺深夜擺攤！1小時被新台幣下架

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面