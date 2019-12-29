索馬利亞爆炸案「增至90人死亡」！遺體、殘骸散落繁忙十字路口

▲索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）28日上午發生汽車爆炸的恐怖攻擊案件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

《路透社》報導，非洲索馬利亞（Somalia）於28日上午發生汽車爆炸案，死亡人數已超過90人，其中包含許多大學生、17名警察以及2名土耳其公民。據悉，案發時正值通勤尖峰時刻，轟然巨響以後，傷患求救的哭喊聲此起彼落，遺體、汽車殘骸四散街頭。雖然目前仍沒有組織承認犯案，但市長馬哈茂德（Omar Mahmoud）直指，恐怖主義武裝分子「青年黨」（Shabab）必須為此負責。

▲▼《路透社》報導，國際組織指出，死亡人數已經超過90人。（圖／路透）



索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）28日上午通勤時段發生恐怖攻擊，一輛載滿炸藥的貨車行駛到十字路口引爆，其中一輛大學生校車也被擊中，街上滿是遺體、汽車骨架殘骸，傷患倒在地上痛苦呼救。《路透社》指出，一個匿名國際組織表示，已經超過90人死亡，其中包括學生與17名警察。另一名議員也在推特上發布此消息。

▲索馬利亞發生汽車爆炸案，市長認為是「青年黨」所為。（圖／路透）

外交部長阿瓦德（Ahmed Awad）表示，死者包括2名土耳其公民，數十人受傷，但麥迪納醫院（Medina Hospital）一名護士透露，醫院已接收到超過100名傷患。市長馬哈茂德（Omar Mahmoud）證實，許多貝納迪爾大學（Banadir University）的學生在上課途中遭遇不幸，他認為，恐怖主義武裝分子「青年黨」就是兇手。

《紐約時報》報導，青年黨與蓋達組織（Al Qaeda）有所關聯，控制索馬利亞許多地區，透過敲詐勒索等方式籌措資金，時常在國內、鄰國肯亞與烏干達發動致命攻擊，目的是要破壞受到聯合國、非洲聯盟支持的政府。他們2017年在摩加迪休一輛油罐車旁發動攻擊，造成將近600人死亡，是目前為止最嚴重的一次犯案。

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