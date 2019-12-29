吳怡農率辣台派下架吳斯懷！賴品妤嗆韓國瑜「表現超爛」：根本共匪





▲民進黨下架吳斯懷晚會，立委候選人吳怡農號召辣台派們站出來。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數13日，民進黨29日在台北市北平東路舉辦「護國保台台北之夜」，號召辣台派支持者站出來。民進黨立委候選人吳怡農率領破千支持者一起高聲吶喊「下架吳斯懷」，賴品妤則大嗆韓國瑜在今天的辯論會「表現超爛，根本就是共匪」。

2020總統、立委大選進入倒數階段，民進黨29日晚間舉辦「護國保台，下架吳斯懷之夜」活動，除了雙北立委候選人之外，副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰也到場站台。

賴品妤致詞時表示，今天有看辯論會，韓國瑜的表現真的「超爛」，而且居然在辯論會引用習近平的話，「真的很奇怪，你明明選的是台灣的總統，為何要引用習近平的話？根本是最大共匪！」

賴品妤酸，有這種人根本不需要敵人，國民黨這樣根本是上梁不正下梁歪，所以才推出吳斯懷這樣的候選人。她也透露，自己跟國民黨對手的民調已經打平了，請支持者一定要替自己拉票，讓愛台派候選人進入國會。

吳怡農接著上台表示，為什麼要下架吳斯懷，因為這個人去北京參加政黨的活動，去教解放軍，也認同兩岸終究會統一，這樣的立委不是台灣人要的立委。吳怡農說，對手蔣萬安稱要捍衛中華民國主權，卻反對國安五法，請選民一定要看清楚，每一個人的選擇都影響下一代，呼籲支持者一定要站出來力挺蔡英文、下架吳斯懷。

▼賴品妤。（圖／記者黃克翔攝）