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韓國瑜秀「六塊肌政策」　激動公布滿天星計畫：讓年輕人像天上的星星

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▲▼韓國瑜大台中勝選造勢晚會,韓國瑜致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜大台中勝選造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中、白珈陽、李忠憲、陳韻如／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日出席「國政領航 台灣富強 韓國瑜大台中勝選晚會」，在會上激情喊話，讓許多民眾冒雨到場參加，替韓國瑜打氣。他在造勢會場上提到了「六塊肌」計畫及「滿天星」計畫，若自己成功當選，會將台灣劃分為6個區域，各自在不同領域發展，也會送學生出國當交換學生，讓年輕人「都像天上的星星」。

韓國瑜在造勢晚會上提到，台灣必須快步發展，才能讓周邊國家正視，不至於淪落到「被看不起」的地步，「所有周邊國家，沒有人看得起台灣，我們無法忍受，也嚥不下這口氣，我們善良、重視教育，為什麼會淪落到這地步？」

▼ 韓國瑜29日晚間在台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼ 韓國瑜造勢 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

韓國瑜強調，自己必將苦民所苦，帶領台灣拚經濟、照顧弱勢，讓周邊國家感到震撼。他提到，只要自己成功勝選，將提出「六塊肌」計畫，北北基地區發展出政治、教育及金融中心，桃竹苗成為科技、文創及農業重鎮，中台灣的中彰投發展成文化、教育育樂及運輸製造中心。

韓國瑜指出，雲林、嘉義與台南將變成台灣的糧倉，開門七件事的「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」全部都有生產，再加上台南市特有的文化特色，大力推動該區域發展。高高屏地區則成為台灣最重要的工業、運輸、製造及宗教、觀光、旅遊轉運的中心，宜花東則成為電視、電影製作的集中地，同時推動觀光、休閒旅遊、宗教觀光等產業。

韓國瑜還說，只要他當上總統，立刻啟動滿天星計畫，送大學、碩士、博士班的學生出國當交換學生，為期一年，小學一年級的孩子也必須接受雙語教育，政府也會每年送1％的軍公教、警消人員出國，期間帶職帶薪，「讓年輕人在天空中閃閃發亮。」

▼ 韓國瑜造勢會場被熱情民眾塞滿。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼ 韓國瑜造勢 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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