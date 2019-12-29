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林俊憲台南鹽埕北極殿舉辦「南區團結大會」　千人合唱「堅持」氣氛熱烈

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▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀舉行，邀請多位知名藝人演出，包含金曲歌王翁立友、金鐘歌王楊烈、知名主持人黑面，並邀請財經專家汪潔民、市長黃偉哲到場站台，現場氣氛輕鬆卻十分熱烈，雖然氣溫僅有17度且下著小雨，仍吸引了近千人湧入現場支持。

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊烈現場獻唱了知名歌曲「如果能夠」、「奪標」，並表示林俊憲自20年前參政至今從未離開台南，一生為台南的民眾打拼、用心服務民眾，像這樣的民意代表才是真正讓人民信任的，希望民眾在1月11日能夠票投3號繼續支持林俊憲。

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

財經專家汪潔民表示，國民黨總統候選人行為脫序失控，目前有民調顯示，民進黨不只台南會6席全上，高雄也會拿下8席，台北、桃園、台中也逐漸會改變，明年的選舉結果一定會「讓中國好看」，汪潔民更表示希望這次選舉林俊憲能夠開出台南最高票，引起了現場民眾的熱烈回應。

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲表示，他在南區鹽埕出生長大，鹽埕是他的故鄉，每次回來都受到熱情且溫暖的鼓勵支持，他也會盡力為南區的民眾服務。林俊憲也表示，這次Yahoo在12月評比各立法委員「爭取地方預算」的能力，他有幸排名第3名就是因為他認為重視地方民生是一個立委最基本的工作，林俊憲也舉例他在任內爭取了大成國中、日新國小等國中小的校舍翻新、冷氣裝設，並爭取南台灣第一個專為老人治療的老人醫院。

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊憲更表示，下週二立法院即將通過的反滲透法，象徵著民進黨保衛台灣的決心，過去香港人對中國的侵略默不作聲而造成近期的狀況，光是這次的運動香港竟有600多起非自然死亡，10幾件自殺，事態嚴峻，但台灣人還有拒絕中國的機會，民進黨絕對不能讓台灣成為第2個香港，也希望大家能一起站出來保衛台灣。

▲立委林俊憲29日在台南市南區鹽埕北極殿廟埕舉辦「南區團結大會」，現場以輕鬆的歌舞秀形式舉行，吸引了近千人湧入現場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，林俊憲曾是他在立法院的同事，過去因為質詢認真，質詢內容讓各個委員爭相仿效，並且在立法院8個會期中有6個會期拿下公督盟評鑑第1，是立法院中最優秀最認真的立委，希望民眾能繼續支持俊憲，黃偉哲也表示目前雖然仍有許多不理性的支持者支持國民黨，但是希望在場的民眾能夠幫忙拉票，若1天拉3票，現場1千人，14日就能拉4萬多票。

金曲歌王翁立友也到場演唱知名歌曲「我做你的靠山」、「手中情」、「我問天」，現場氣氛輕鬆歡樂，立委林俊憲並於最後與翁立友合唱「堅持」，現場民眾也加入合唱，將氣氛炒熱至最高點。

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