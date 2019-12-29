「當總統敗在軟！」韓國瑜臉書改口：馬英九是人善心軟

▲辯論會才點名馬英九「軟」，韓國瑜臉書緩頰「是人善心軟」。（圖／公視提供）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在2020總統大選辯論會表示，「馬英九什麼都好，就敗在一個字軟，軟弱的軟」引起大眾議論。他29日晚間在臉書緩頰，表示馬英九是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬英九人善心軟，欺騙百姓取得政權，「我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。」

韓國瑜在2020總統大選辯論會結束後，29日晚間7時許在臉書發文緩頰，先指民進黨政府的弊案爭議特別多，但每次談到弊案就東推西躲，「慶富案推給馬總統，特偵組推給馬總統」，根本就是「黑韓產業鏈」之外的另一條「黑馬產業鏈」，也是民進黨遮掩自己無能的一個擋箭牌。

他強調，前總統馬英九是清廉正直的政治人物，「民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻有負台灣人民所託」，甚至還把責任推給認真勤懇的馬總統，「辯論會上能夠談論的時間太少，我替馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。」

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜臉書全文：

【2020讓人民做主，一起大步向前行！】

今天辯論會中，我再次提出必須政黨輪替，三年多前台灣人民給了民進黨完全執政的機會，但是民進黨卻交出這麼一張兩光的成績單。台灣人民不欠民進黨，人民對自由民主的堅持更不該一直成為民進黨提款騙票的工具。

在辯論會上，我們花了許多的時間在討論兩岸問題，因為有75%的民眾對於民進黨當前的兩岸政策感到不滿。如果真正熱愛中華民國，就不應該為了政治利益而刻意造成兩岸的緊張和對立。中華民國可以跟全世界交流，當然也必須和對岸互動，台灣要走向開放，而不是退回鎖國。蔡英文總統口口聲聲說要維持兩岸現況，但臉書上的貼文都在製造兩岸衝突，這正是蔡英文總統最大的一張芭樂票。

#民進黨赴中是交流

#國民黨赴中就是賣台

在香港議題上，蔡政府表面上聲援反送中，利用「今日香港、明日台灣」的訴求，大肆製造和販賣芒果乾。我已經不只一次表述過我的立場，我支持香港普選，我反對一國兩制，我堅持捍衛中華民國主權，非常清楚，沒有模糊空間，請不要假裝沒聽到，或者是沒聽懂，一再對我的兩岸態度抹紅質疑。

#我支持香港普選我反對一國兩制

#不是弓長張是鄭宏輝

#民進黨對內護國保台

#對外中國台灣的人太多了

民進黨政府的弊案爭議特別多，但每每談到弊案卻總是東推西躲，慶富案推給馬總統，特偵組推給馬總統。這根本就是黑韓產業鏈以外的另一條黑馬產業鏈，是民進黨掩飾自己無能的擋箭牌。

馬總統是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，但卻有負台灣人民所託，還要將責任推給認真勤懇的馬總統，辯論會上能夠談論的時間太少，我為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。

現在的政府有太多的問題，總統被架空、網軍假新聞、沒收公投權利、外交嚴重挫敗，貧富差距擴大，南北失衡嚴重。李遠哲先生跟蔡英文總統討論空污，蔡總統竟回答「那是下一代的事」，債留下一代，禍也留下一代，這算是哪門子有擔當的政治人物呢？

我知道最後我在結論時非常激動，因為我看到了台灣的問題，也感受到了人民的痛苦，我和大家一樣恨鐵不成鋼，曾經如此快樂的台灣社會，燦爛的中華民國，為什麼我們的人民現在是一臉愁容？

這是一場熱呼呼民心與青筍筍民調的對決。所以我最後請各位閉上眼睛，好好問問過去、想想未來，2020的這張選票，我們不只是為台灣選出一個總統，更是為台灣選出20年的未來？所以我請台灣人民問問自己，這幾年沒有過的開心？過的快樂？如果沒有，請為自己和您們的下一代，將神聖的一票投給我韓國瑜，給我一個機會，讓我們一起翻轉台灣，改變未來！