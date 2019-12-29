快訊／蔡英文看韓國瑜辱罵媒體：他態度過度了　對民主不好

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會。（圖／公視提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午正式落幕。國民黨總統候選人韓國瑜在辯論會中大爆走，狂轟媒體。對此，總統蔡英文會後受訪時回應，應該要尊重第四權，韓國瑜態度過度了，對台灣民主不好。

韓國瑜在政見會中大爆走，一一點名媒體開罵，先嗆蘋果日報沒水準，再罵中央社將台灣窄化，面對死對頭三立更是辱罵，「我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？另外兩立第一個是造謠，第二個是抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

對於韓國瑜失控行為，蔡英文受訪時表示，韓國瑜不是第一次講媒體被操控，總統辯論會他更應該要慎重，很多事情沒有查清，他就道聽塗說，確實不是在總統辯論會該做的事情。

蔡英文強調，對媒體的態度，台灣是言論自由的地方，或許很多不同看法想法，有時候很強烈有時候較溫和，但都有重要原則要遵守，就是要尊重第四權，「今天他的態度過度了，對台灣民主並不好」。

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