韓國瑜陣營：辯論會手板有什麼好怕　從未同意「禁帶手機」

記者徐政璿、袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜於29日辯論會交叉詰問中違規使用手板，加上被爆出在期間「滑手機」，雖未違反公辦政見會規定，但也引起討論。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，如果能方便民眾了解數字或議題，為什麼不可以？律師葉慶元則說，他們從未同意禁帶手機，《公視》人員也有承認，「換言之，大家沒達成共識！」

針對韓國瑜帶手板、滑手機等爭議，韓陣營在辯論會結束後回應媒體提問。王淺秋說，當初辯論會小組協調說為什麼要用手板？抗議不希望用手板擾亂戰術，但如果方便民眾了解數字或議題，為什麼不行？但當時尊重總統蔡英文陣營的要求，結果後來連手機都禁，使他們覺得不可思議。

葉慶元則提到，這次辯論會從頭到尾的協調過程中，沒有談過手機，當天大家討論的事情，是討論可不可以使用手板？這其實就是個奇怪的討論事項！因為就像前幾次有看到候選人使用手板，這對選民接受資訊是有正面助益，不懂為什麼在辯論會就不行？

葉慶元透露，蔡英文陣營對手板表達非常強烈意見，宋楚瑜陣營則覺得無所謂，最後大家是有共識，但沒提到可不可以帶手機，只是《公視》28日突然宣稱「大家共識是不能帶手機」，不知道是從何而來的共識？

▲辯論會規定。（圖／讀者提供）

葉慶元說，負責經理有和他們在電話上做意見交換，製播單位立場是不希望有手機，這個他能了解，但這不是四方（蔡、韓、宋、公視）討論共識，對方也回答「知道」。到了中場休息時，公視人員對此議題做確認，以為他們四方有不能帶手機上台的新共識，但他們從頭到尾沒這件事情，公視其他人員也跳出來承認韓陣營沒同意，但主觀上還是希望不要帶手機。

「所以換言之，大家沒達成共識！」葉慶元說，韓國瑜有常常拿出手板嗎？沒有！至於手板對選民接收資訊是否有正面助益，這個大家心裡很清楚。

王淺秋則說，大家都可以使用手板，何必拘泥於怕東怕西？有什麼好怕？呈現給大家！他們在程序過程中尊重大家意見，只是希望觀看直播的人了解資訊。

被問到規定上說，申論、結論部分可以使用手板，但交叉詰問不能用。葉慶元表示，當初蔡陣營質疑用手板會讓旁邊兩位候選人看不見，所以大家就說「少用啦！交叉詰問不要用！」韓國瑜的確在答詢時拿手板，這點他們承認與共識不相同，但拿手板目的是促進民眾知的權利，「所以這會不會違規？不符合共識，但是禁止目的不相背！」





▲2020總統大選電視辯論會後記者會。（圖／公視提供，下同）

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