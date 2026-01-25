深信「佳欣是真愛」！純情男衝超商提款買點數　得知真相超崩潰

▲台中一名男子與女網友相約見面，在對方指示下反覆於ATM提款準備購買高額點數卡，遭員警攔阻。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

又是愛情詐騙！台中市第二分局育才派出所副所長呂弘智日前執行超商守望勤務，巡簽至五權路上一間便利商店時，發現一名男子一邊通電話、一邊頻繁操作ATM提款，神情緊張、行為異常，引起注意，細問發現男子遭到愛情詐騙，趕緊阻止。

呂弘智進一步了解後，發現這名余姓男子（24歲）透過社群軟體「Threads」認識一名自稱「佳欣」的女網友，雙方互動頻繁、言談曖昧，並相約當日下午在該便利商店碰面。

不料余男到場後，對方卻遲遲未現身，反而以「確認不是警察或執法人員」為由，要求余男購買2萬6000元的APP STORE點數卡作為「保證金」，還聲稱需交由其「經理」保管。余男一時未察，已先行購買1000元點數卡，並準備再次提款購買時，及時被員警攔下。

警方聽聞整個經過後，當場向余男說明這正是常見的「假交友、真詐騙」手法，並勸導他立刻停止聯繫、封鎖對方帳號，也成功阻止點數卡被拍照回傳，避免金錢損失擴大。

第二分局分局長鍾承志提醒，網路交友詐騙常透過長時間噓寒問暖、培養情感博取信任，再進一步要求金錢、點數或轉帳；只要「尚未見面就談錢」，幾乎可判定為詐騙。他呼籲民眾務必提高警覺，遇到可疑訊息或來電，可立即撥打165反詐騙專線，或就近向派出所求助，警方將持續強化巡守與宣導，全力守護市民財產安全。