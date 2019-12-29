影／韓國瑜酸沒被抹黑不能理解　宋楚瑜羨慕：我連被黑的版面都沒有

▲2020總統大選電視辯論會，宋楚瑜到場。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會在29日登場。經過近3個小時的激烈交鋒後，宋楚瑜會後受訪時被問到，韓國瑜稱你沒有遭遇過同樣的抹黑所以無法感同身受，宋表示，「其實私底下，我非常羨慕他有這麼多的版面，我連被黑的版面都沒有」。

談到這一次的辯論會，宋楚瑜說，首先非常珍惜今天辯論的機會，開始的時候不容易安排，有這樣的機會自己全力以赴，把很多資訊整合起來；宋說，自認為這次辯論中表現出來一個做總統的高度，台灣要有一個好的領導、一個什麼樣大格局的領導人，這次表現中，就是要讓不管是對岸也好、全世界也好，台灣領導人有這樣的格局，「這是我自認為我做到這一點，而且我把台灣民的安全福祉擺在前面，很少提政黨的利益」。

媒體接著問道，韓國瑜在辯論會上還說，若有90%的媒體都攻擊萬水姊姊，你會做何感想？ 宋楚瑜說，這可以很明確說，從個人角度，「如果我有同樣被黑的版面這麼大，那這次人家就聽得到我的聲音，我連這個版面都沒有，就可以曉得大家對這問題的看法」。

至於比喻蔡總統像漢獻帝，那韓國瑜像？宋楚瑜說，自己主要是在講蔡總統，「其他人我就不要列到裡面，歷史不重要的人物根本進不去，不要提了」。

而在辯論會的過程中，韓國瑜砲火集中對準蔡英文，不但沒有回答宋楚瑜的提問，連提問也都是針對蔡總統，似乎刻意忽略。對此，宋楚瑜說，不需要批評，但我必須要講，總統辯論這件事情大家都要重視、尊重，這是基本的遊戲規則。

「我沒有意思在這邊要攻擊任何人，但我必須說，如果說從兩個角度來講，我親民黨個人，沒有什麼汙點，穿白衣服的醫生袍的人，乾乾淨淨，沒有什麼汙點。」宋楚瑜說，看他們兩個人（蔡英文、韓國瑜），某個報紙還不錯把他變成頭條，難兄難弟為難無辜兄弟，「其實兩個爛黨，做得很爛，應該是破爛的濫，爛兄爛弟把台灣做得這麼爛，只問藍綠不問能力，台灣到底還有沒有回天的能力？這才是應該關心的事情」。

