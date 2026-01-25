蘇巧慧曝民進黨新北議員初選時程：農曆年前登記　需初選區不多

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴新莊聯邦市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨持續備戰2026地方選戰，針對外界關注的新北議員黨內初選時程，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（25日）表示，初選登記時間原則上應該是在農曆年前（2月4日至2月10日），根據目前掌握狀況，要辦初選的地方應該沒那麼多，但還要等到真正開始登記後，才能確定。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（25日）上午赴新莊聯邦市場掃街拜票，蘇巧慧表示，今天已經是年前掃市場向鄉親問好的第12場，今天特別來到新莊，最感謝是特別請到她這次選戰的總幹事、她的師兄、立委吳秉叡，一起來彼此都最熟悉的新莊區。

蘇巧慧指出，新莊確實就是大家說的有2個委員，有吳秉叡在前面帶路，她也有西盛9個里，多年來都一直在為新莊努力。當然今天還有現任議員翁震州、林秉宥的團隊，以及這次要參選的新人吳奕萱、陳岱吟和翁昭仁，大家會一起來向所有鄉親好朋友再次說聲新年快樂，也希望大家都能夠趕快開始除舊布新，迎接新的好年。

談及這次民進黨新北市議員初選時程如何安排，蘇巧慧表示，新北市除了有現任議員要連任，也有很多新人要出來服務。根據目前掌握狀況，其實要辦初選的地方應該不是那麼多。不過，一切要等到真正登記開始後，看到有多少人願意為新北市一起來服務的時候才能夠確定。

蘇巧慧也說，初選登記時間原則上應該是在農曆年前（2月4日至2月10日），所以大家要繼續努力，讓大家看看民進黨最強的新北隊。

民進黨六都（直轄市）議員黨內初選期程為2月4日至2月10日領表登記，2月13日前協調截止；3月2日至4月10日進行各區黨內初選民調，4月15日公告提名名單。