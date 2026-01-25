101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

▲霍諾德。（圖，下同／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，引發全球熱議。財經網美胡采蘋分享觀後感，直呼這場攀登過程是「此生看過最恐怖的thriller film」，過程中好幾個竹節的銀色鑲嵌，霍諾德雙腳騰空，甚至用跳躍方式往上爬，讓她心驚膽顫，看到一半嚇得趕緊關掉直播。

多次雙腳騰空 仰角攀爬比攀岩更可怕



財經網美胡采蘋在臉書發文，台北101外觀結構並非垂直牆面，而是「每一節都是仰角向上的」，攀爬者必須全身以仰角方式往上爬，比攀岩還恐怖，101的外觀還有多處竹節造型的銀色鑲嵌結構，「到現在我也沒想明白他到底是扒住了哪裡，看了超抖。」

她指出，Alex在攀爬過程中，好幾段都是雙腳騰空或輕躍向上，讓她看到一半便因過於緊張而關掉直播，「我承認後半部是剛剛開Netflix快轉看完的。」「而且他目前正在吃素食，不敢相信！」

不是鬼片卻嚇到關掉 胡采蘋：看了超抖



胡采蘋表示，整部影片從頭到尾都沒有殺人魔或鬼怪出現，卻依然讓人感到極度恐怖，「那些嘴砲爬101很簡單的人麻煩明天就上，千萬不要不去。」

霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理素質，不僅中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

完成這項耗盡體力與專注力的挑戰後，霍諾德一度直接坐在台北101的頂端平台喘息，俯瞰著腳下的台北市。他難掩興奮卻也誠實地對著鏡頭說道，「這太酷了！但老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」