　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德。（圖，下同／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

美國極限攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，引發全球熱議。財經網美胡采蘋分享觀後感，直呼這場攀登過程是「此生看過最恐怖的thriller film」，過程中好幾個竹節的銀色鑲嵌，霍諾德雙腳騰空，甚至用跳躍方式往上爬，讓她心驚膽顫，看到一半嚇得趕緊關掉直播。

多次雙腳騰空　仰角攀爬比攀岩更可怕

[廣告]請繼續往下閱讀...

財經網美胡采蘋在臉書發文，台北101外觀結構並非垂直牆面，而是「每一節都是仰角向上的」，攀爬者必須全身以仰角方式往上爬，比攀岩還恐怖，101的外觀還有多處竹節造型的銀色鑲嵌結構，「到現在我也沒想明白他到底是扒住了哪裡，看了超抖。」

她指出，Alex在攀爬過程中，好幾段都是雙腳騰空或輕躍向上，讓她看到一半便因過於緊張而關掉直播，「我承認後半部是剛剛開Netflix快轉看完的。」「而且他目前正在吃素食，不敢相信！」

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

不是鬼片卻嚇到關掉　胡采蘋：看了超抖

胡采蘋表示，整部影片從頭到尾都沒有殺人魔或鬼怪出現，卻依然讓人感到極度恐怖，「那些嘴砲爬101很簡單的人麻煩明天就上，千萬不要不去。」

霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理素質，不僅中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

完成這項耗盡體力與專注力的挑戰後，霍諾德一度直接坐在台北101的頂端平台喘息，俯瞰著腳下的台北市。他難掩興奮卻也誠實地對著鏡頭說道，「這太酷了！但老實說，我真的很累，不過一切都太美好了！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱「1表情」網秒懂
101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關
20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」：我當年爬
驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼
曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整
不只霍諾德爬台北101超強！　網轉頭一看喊猛：膽子很大
幕後／霍諾德台北101爬太快！　記者會緊急提前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

霍諾德登頂玩自拍　滑手機「先做1件事」！全場笑翻：訊號一定很好

3地防較大雨勢　未來一周2波冷空氣「北東濕答答」

全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛：膽子也很大

YT「象山看台北」也直播霍諾德攀101　線上人數破1萬！鏡頭君狂抖

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？　兩派吵翻

他在台北101內揮手！霍諾德爬一半「探頭打招呼」　網佩服：太神啦

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關直播

霍諾德登頂玩自拍　滑手機「先做1件事」！全場笑翻：訊號一定很好

3地防較大雨勢　未來一周2波冷空氣「北東濕答答」

全球都在看霍諾德登頂101！他讚「行銷台北100分」：還拍到國旗

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛：膽子也很大

YT「象山看台北」也直播霍諾德攀101　線上人數破1萬！鏡頭君狂抖

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？　兩派吵翻

他在台北101內揮手！霍諾德爬一半「探頭打招呼」　網佩服：太神啦

深信「佳欣是真愛」！純情男衝超商提款買點數　得知真相超崩潰

大蛇丸罕見放閃！0偽裝約會被拍「黑白配合照」：跟喜歡的人好舒服

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱丟1表情網懂：知道你在看

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

朴娜勑竟在「台灣飯店非法注射」！打針阿姨遭抓包　現場對罵30分鐘

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

【沒有在浮誇】上班一半突癱軟跪地....一旁同事竟超淡定(？)

生活熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

溼答答！　冷氣團要來了

「微波爐加熱致癌？」專家曝驚人真相

全台有雨！　連下2天時間曝

不只霍諾德爬台北101超強！網轉頭一看喊猛

老祖宗保佑！今彩539頭獎1注中獎

甜甜圈店禁童「外帶也不行」蘇怡寧發聲

霍諾德攀爬101「一堆人貼窗狂拍」他批：怎沒管制？

17年「逼回婆婆娘家」媳不忍了！老公補槍...結局爽爆

不回嘴也能報復！店員「結帳出1招」超解氣　全場共鳴

霍諾德徒手攀台北101　「關鍵裝備」揭密

快訊／4縣市大雨特報　下波變天時間曝

「超商1區域」別逗留　店員尷尬：客人醜態被看光

更多熱門

相關新聞

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼高

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。對此，總統賴清德的祝賀文，引來前總統蔡英文留言「手沒冒汗嗎？」賴清德則貼出一張2020年他到高雄駁二特區七號碼頭JETS嘉年華，體驗遊樂設施「旋轉盪鞦韆」的照片，並笑說「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

蔣萬安曝霍諾德攀101幕後　30個北市部門協力

孩子想徒手攀101怎麼辦？　吳淡如：絕食抗議

孩子想徒手攀101怎麼辦？　吳淡如：絕食抗議

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

霍諾德登頂　滑手機「做1件事」！全場笑翻

關鍵字：

霍諾德台北101極限攀岩徒手攀登胡采蘋

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

ETtoday全程直播霍諾德見證歷史

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面