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學運女力來相挺！　范雲為林宜瑾站台：替台灣打造捍衛性平的國會

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▲民進黨不分區立委候選人范雲，與台南市前議長賴美惠，共同替林宜瑾立委候選人站台拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨不分區立委候選人范雲，與台南市前議長賴美惠，共同替林宜瑾立委候選人站台拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

野百合學運與議會女力來相挺！29日民進黨不分區立委候選人范雲特地南下，與台南市前議長、現任小英姐妹會水噹噹婦女後援會會長賴美惠，共同替林宜瑾立委候選人站台拜票。

賴美惠率領小英姐妹會的成員替林宜瑾站台，姊妹們一字排開，充滿朝氣。賴美惠表示，林宜瑾在台南議會整整六屆，資歷非常完整，林宜瑾是最有能力到國會為台南永康、新市、新化爭取建設的立委。

范雲說，林宜瑾是野百合學運世代的好戰友，大學時期就很勇敢，站到第一線爭取民主，也很早就從政。范雲替林宜瑾抱不平，因為女性在政治路上受到的阻礙更多，直呼「若不是因為宜瑾是女生，以她的資歷早就該當立委了！」范雲說，林宜瑾面對的是特別惡質的集團，她的對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」

▲民進黨不分區立委候選人范雲，與台南市前議長賴美惠，共同替林宜瑾立委候選人站台拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾表示，今天的「女力相挺」記者會邀請范雲站台，別具意義，因為范雲是野百合學運夥伴、台灣性別平等運動者、婦女新知董事長，推動性平運動不遺餘力。林宜瑾說，國民黨各級候選人頻頻發表性別歧視言論，蔡總統沒生小孩被批評「不懂父母心」、洪慈庸生了小孩卻又被批評「忙著生小孩」，這種不尊重婦女的言論，顯示「國民黨是站在性別平等的對立面」。

林宜瑾、賴美惠及范雲三位女力戰將紛紛呼籲，在台灣民主的進程中，不要再支持充滿歧視的國民黨。賴美惠與范雲也替林宜瑾催票，林宜瑾的學識與經歷都很優秀、膽識也不輸人，台南鄉親要支持真正能到國會為台南爭取權益的林宜瑾。

范雲說林宜瑾面對的是特別惡質的集團，她的對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」，對此，林燕祝表示，連永康最好吃的牛肉湯在哪裡都不知道的牆頭草，實在不用那邊指指點點，光市議會質詢、提案和選民服務，是不忍心拿出來羞辱林宜瑾。

林燕祝說，范老師您對得起上一次投給社民黨的朋友嗎？羅文嘉說投給小黨是浪費啊！你的良心都被收買了嗎？林燕祝想請問范老師，完全執政的民進黨，落實了那些社民黨或您的理念？在改善青年低薪、降低貧富差距、改善勞動權利、消除社會不平等等各方面的努力，您滿意嗎？對蔡英文處理兆豐金案、慶富獵雷案的方式，您滿意嗎？您是很滿意這個派系分贓、滿朝酬庸的政黨，所以加入民進黨？

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