國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

▲▼美軍曾於2017年9月不顧沖繩縣居民反對，執意在嘉手納基地進行空降訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲駐日美軍直升機在嘉手納基地內的一間小學進行示範教學時，導致一名女老師身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

駐日美軍沖繩嘉手納基地內一所小學2025年4月發生一起死亡意外，一架救難直升機降落時引發的強勁氣流，導致在場的一名60歲日籍女教師當場倒地身亡。如今美軍準官方媒體《星條旗報》公布了最新空軍調查報告，證實事故原因是源於工作人員未遵守安全規定，讓觀眾與直升機距離過近所致。

根據《共同社》引述《星條旗報》25日報導，美國空軍近日針對這起事故的調查報告出爐，也公開了事故原因。

根據美國空軍調查報告指出，這場意外發生於嘉手納基地內的小學校園，當時校方正規劃一場教育活動，準備讓就讀該校的軍眷子女近距離觀看救難直升機。然而活動負責人員卻未掌握美軍規定的安全距離，依照空軍規範，觀眾應與直升機保持150公尺以上的間距，但現場觀眾卻站得太過靠近。

調查顯示，罹難的60歲日本籍女教師當時距離直升機僅約26公尺，遠低於安全標準。當直升機準備降落時，旋轉的螺旋槳產生的強風將她吹倒，最終導致死亡。據悉，這名教師原本任職於沖繩縣內另一所與美軍相關的小學，當天是前來支援活動。

報告指出，這起事故源自於活動負責人員未遵守安全規定，並未讓觀眾與直升機保持安全距離所致。

 
01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱「1表情」網秒懂
101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關
20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」：我當年爬
驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼
曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整
不只霍諾德爬台北101超強！　網轉頭一看喊猛：膽子很大
幕後／霍諾德台北101爬太快！　記者會緊急提前

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

她遭3堂兄弟輪流性侵勒斃！竟因逃離家暴夫「讓家族蒙羞」

美航母殺來！傳伊朗最高領袖「躲進地下」　飛中東航班喊卡

美新版國防戰略點名南韓負責　柯伯吉訪韓3天2夜談戰時作戰權

霍諾德爬101前吃什麼？公關揭「來台超愛吃1物」飲食習慣曝光

委國士兵集體吐血倒地　川普證實動用「神秘武器」

9成是女性！2025年「224名脫北者」入境南韓　背後內幕曝光

日本燒岳火山不安分！今凌晨狂震50次　氣象廳急升「噴火警戒」

川普威脅吃100％關稅　加拿大總理籲國人「購買國貨」

全球關注霍諾德爬台北101！《CNN》首頁「第一手直擊」：景色太棒

美新版國防戰略出爐　柯伯吉訪韓3天2夜

在此之際，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）今（25）日訪韓，外界關注他是否提及駐韓美軍任務調整、戰時作戰指揮權轉換。

9成是女性！2025年「224脫北者」入境南韓

日本燒岳火山「狂震50次」　急升噴火警戒

日本眾院解散後首場論戰　高市強調「自我防衛決心」

