日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

▲駐日美軍直升機在嘉手納基地內的一間小學進行示範教學時，導致一名女老師身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

駐日美軍沖繩嘉手納基地內一所小學2025年4月發生一起死亡意外，一架救難直升機降落時引發的強勁氣流，導致在場的一名60歲日籍女教師當場倒地身亡。如今美軍準官方媒體《星條旗報》公布了最新空軍調查報告，證實事故原因是源於工作人員未遵守安全規定，讓觀眾與直升機距離過近所致。

根據《共同社》引述《星條旗報》25日報導，美國空軍近日針對這起事故的調查報告出爐，也公開了事故原因。

根據美國空軍調查報告指出，這場意外發生於嘉手納基地內的小學校園，當時校方正規劃一場教育活動，準備讓就讀該校的軍眷子女近距離觀看救難直升機。然而活動負責人員卻未掌握美軍規定的安全距離，依照空軍規範，觀眾應與直升機保持150公尺以上的間距，但現場觀眾卻站得太過靠近。

調查顯示，罹難的60歲日本籍女教師當時距離直升機僅約26公尺，遠低於安全標準。當直升機準備降落時，旋轉的螺旋槳產生的強風將她吹倒，最終導致死亡。據悉，這名教師原本任職於沖繩縣內另一所與美軍相關的小學，當天是前來支援活動。

報告指出，這起事故源自於活動負責人員未遵守安全規定，並未讓觀眾與直升機保持安全距離所致。