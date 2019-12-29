影／蔡英文嗆韓國瑜：辯論會沒有讀稿機　三場政見會也沒有

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會。（圖／公視提供）



記者林銘翰／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會12月29日下午於公視正式登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜與親民黨總統候選人宋楚瑜三人四度交鋒。針對韓國瑜數度砲轟蔡英文是「讀稿機」，蔡英文會後受訪時強調「不但今天沒有，我看前三次也都沒有」，有沒有讀稿機不是重點，重點是有沒有認真準備、實實在在地回答問題，才是對民主機制最基本的尊重。

韓國瑜不僅接連在三場政見會批評蔡英文是「讀稿機」，稍早在會後舉行記者會時更評論，親民黨主席宋楚瑜的表現相當沈穩，但總統蔡英文頻頻唸稿，缺乏中心思想。

蔡英文會後也舉行記者會，被問題讀稿機一事時，她首先強調「不但今天沒有，我看前三次都沒有啊」，並表示自己對於政見會與辯論會都是很認真、嚴肅地面對問題，也真的花了很多時間做了很多努力，把自己想講的事情可以完整地呈現出來，同時也將自己過去四年裡所做的事，用比較清楚、簡單的方式表達。

蔡英文也說，針對未來四年的願景，自己也在辯論會很清楚地勾勒出來，讓國人對執政黨現在要做什麼、未來要做什麼有比較清楚的認知，「我確實很認真、嚴肅地面對三場政見會與這一場辯論會」，有沒有讀稿機不是重點，重點是要做的事有沒有認真準備、實實在在地回答問題，才是對民主機制基本的尊重。

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