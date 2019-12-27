政見會／蔡英文嗆韓國瑜：講話要有根據！講錯的繼續講錯、講歪的繼續講歪

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選壓軸場電視政見發表會27日晚間7時登場，由總統蔡英文第三度對決國民黨總統候選人韓國瑜及親民黨總統候選人宋楚瑜。總統蔡英文在最後一輪政見發表會痛批韓國瑜要選總統卻講話沒根據，就算解釋了無數次，「你講錯的繼續講錯、講歪的繼續講歪」。





▲第3場總統候選人電視政見發表會，蔡英文。（圖／中選會提供）

蔡英文表示，韓國瑜講了這麼多東西，很多都是前兩次都講過的，而且自己已經解釋過了，政府各部會也已經解釋過了，「講錯的繼續講錯、講歪的繼續講歪！」

蔡英文指出，韓國瑜說民進黨政府貪汙，但卻從來沒有講出具體的例子，只是用國民黨的想像，認為民進黨執政就一定會貪汙，但這是國民黨經驗，不是民進黨。

至於韓國瑜批評的綠電政策，也是韓國瑜只願意相信擁核派的說法，不願意看到實際狀況。另外，三次韓國瑜都提到的特偵組，更是因為參與了馬王政爭才被廢掉的。

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