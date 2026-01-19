桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

▲2020邱凱思（右一）於桃園馬祖新村回村過大年演出。（圖／林德和提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從站在教室外隨音樂擺動身體的小男孩，到活躍在國內外舞台上累積經驗的少年舞者，桃園市中壢東興國中舞蹈班同學邱凱思，在父母長年全力支持下，參與國內外比賽與甄選，多次獲得金獎、銀獎、銅獎與優異獎的肯定，本月26日將在北京梅蘭芳大劇院，出席國際PDE的古典舞決賽，全力以赴，把榮耀與獎項帶回台灣桃園。

▲邱凱思（前排中）國小一年級加入中壢敦煌舞蹈班專長芭蕾及古典舞至今。（圖／林德和提供）

這堂被破例允許的課 成為他舞蹈學習的起點

邱凱思憶起第一次和舞蹈的相遇，是因為陪同姊姊前往敦煌舞蹈團上課，他站在舞蹈教室外的櫥窗前。當音樂響起時，國小一年級的他，身體卻不自覺地隨著節奏擺動。這個畫面被舞蹈團的師母注意到，察覺到他對音樂與舞蹈的自然反應，便破例讓他走進教室，與他的姊姊一同參與芭蕾舞的團體課程。

隨著學習的累積，邱凱思逐漸理解舞蹈不只是動作的模仿，而是一門需要紀律、耐心與專注的專業。從小學開始，他接受系統化的芭蕾訓練，在反覆的基本功練習與舞台經驗中，培養對身體控制、音樂感受與舞台態度的理解，也學會在困難中調整自己。

▲114年桃園市學生舞蹈比賽民俗組曲目走鏢人。（圖／林德和提供）

國中階段 選擇持續專注於舞蹈訓練

邱凱思的姊姊在小學三年級時，順利考取復旦國小舞蹈班，他也在姊姊的影響下，朝著相同方向持續投入舞蹈學習。然而進入國中階段後，邱凱思的姊姊選擇不再就讀舞蹈班，轉向不同的學習方向。

這個轉折讓邱凱思重新思考自己的選擇，也更加確定舞蹈並非只是「跟隨」，而是一條我真心想持續前進的道路。因此，他在國中階段選擇持續專注於舞蹈訓練，並以更明確的目標投入專業學習。

積極參與國內外比賽與甄選 拓展視野

在舞蹈學習歷程中，邱凱思積極參與國內外比賽與甄選，包含 AGP、DOA、Asian Ballet Competition、IAF 等國際賽事，並多次獲得金獎、銀獎、銅獎與優異獎的肯定。這些成果的背後，是長時間紮實的基本功訓練，以及對細節與品質的高度自我要求。舞蹈讓他明白真正的實力來自穩定累積而非短暫的表現。

除了比賽經驗，他也珍惜各種國際學習機會，曾獲得美國 Sarasota Cuban Ballet School、United Ballet、Feijoo Ballet School、日本 Unblanche Inc.、馬尼拉 Ballet Manila、加拿大 Alberta Ballet School 等舞蹈學校的獎學金與培訓資格。這些跨文化的學習歷程，拓展了邱凱思的舞蹈視野，也培養他在不同環境中自我管理、獨立學習與快速適應的能力。

近年來，他逐漸將學習重心延伸至現代舞領域。透過現代舞的訓練，開始更深入理解舞蹈作為表達媒介的可能性，嘗試以身體回應情感與思想，使舞蹈不僅是技巧的展現，更是一種內在狀態的呈現。這樣的學習轉變，使他對舞蹈有了更成熟且多元的理解，穩定地朝向更寬廣的舞蹈舞台前進。