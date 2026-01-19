　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

▲桃園少年舞者邱凱思勇闖北京古典舞國際決賽

▲2020邱凱思（右一）於桃園馬祖新村回村過大年演出。（圖／林德和提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從站在教室外隨音樂擺動身體的小男孩，到活躍在國內外舞台上累積經驗的少年舞者，桃園市中壢東興國中舞蹈班同學邱凱思，在父母長年全力支持下，參與國內外比賽與甄選，多次獲得金獎、銀獎、銅獎與優異獎的肯定，本月26日將在北京梅蘭芳大劇院，出席國際PDE的古典舞決賽，全力以赴，把榮耀與獎項帶回台灣桃園。

▲桃園少年舞者邱凱思勇闖北京古典舞國際決賽

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲邱凱思（前排中）國小一年級加入中壢敦煌舞蹈班專長芭蕾及古典舞至今。（圖／林德和提供）

這堂被破例允許的課　成為他舞蹈學習的起點

邱凱思憶起第一次和舞蹈的相遇，是因為陪同姊姊前往敦煌舞蹈團上課，他站在舞蹈教室外的櫥窗前。當音樂響起時，國小一年級的他，身體卻不自覺地隨著節奏擺動。這個畫面被舞蹈團的師母注意到，察覺到他對音樂與舞蹈的自然反應，便破例讓他走進教室，與他的姊姊一同參與芭蕾舞的團體課程。

隨著學習的累積，邱凱思逐漸理解舞蹈不只是動作的模仿，而是一門需要紀律、耐心與專注的專業。從小學開始，他接受系統化的芭蕾訓練，在反覆的基本功練習與舞台經驗中，培養對身體控制、音樂感受與舞台態度的理解，也學會在困難中調整自己。

▲桃園少年舞者邱凱思勇闖北京古典舞國際決賽

▲114年桃園市學生舞蹈比賽民俗組曲目走鏢人。（圖／林德和提供）

國中階段　選擇持續專注於舞蹈訓練

邱凱思的姊姊在小學三年級時，順利考取復旦國小舞蹈班，他也在姊姊的影響下，朝著相同方向持續投入舞蹈學習。然而進入國中階段後，邱凱思的姊姊選擇不再就讀舞蹈班，轉向不同的學習方向。

這個轉折讓邱凱思重新思考自己的選擇，也更加確定舞蹈並非只是「跟隨」，而是一條我真心想持續前進的道路。因此，他在國中階段選擇持續專注於舞蹈訓練，並以更明確的目標投入專業學習。

積極參與國內外比賽與甄選　拓展視野

在舞蹈學習歷程中，邱凱思積極參與國內外比賽與甄選，包含 AGP、DOA、Asian Ballet Competition、IAF 等國際賽事，並多次獲得金獎、銀獎、銅獎與優異獎的肯定。這些成果的背後，是長時間紮實的基本功訓練，以及對細節與品質的高度自我要求。舞蹈讓他明白真正的實力來自穩定累積而非短暫的表現。

除了比賽經驗，他也珍惜各種國際學習機會，曾獲得美國 Sarasota Cuban Ballet School、United Ballet、Feijoo Ballet School、日本 Unblanche Inc.、馬尼拉 Ballet Manila、加拿大 Alberta Ballet School 等舞蹈學校的獎學金與培訓資格。這些跨文化的學習歷程，拓展了邱凱思的舞蹈視野，也培養他在不同環境中自我管理、獨立學習與快速適應的能力。

近年來，他逐漸將學習重心延伸至現代舞領域。透過現代舞的訓練，開始更深入理解舞蹈作為表達媒介的可能性，嘗試以身體回應情感與思想，使舞蹈不僅是技巧的展現，更是一種內在狀態的呈現。這樣的學習轉變，使他對舞蹈有了更成熟且多元的理解，穩定地朝向更寬廣的舞蹈舞台前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

餐廳店休「集體參加員工喪禮」吞負評！老闆曝心聲：兩難

台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

快訊／21:20花蓮縣卓溪鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

餐廳店休「集體參加員工喪禮」吞負評！老闆曝心聲：兩難

台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

快訊／21:20花蓮縣卓溪鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

火鍋湯底隔夜再吃恐成病菌溫床！醫示警「加熱無法破壞毒素」

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

韓劇《愛的迫降》與幾米繪本入題　學測「國寫試題」全解析

快儲水！明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

44小時就撤！德軍突離格陵蘭「原因不明」　疑川普關稅施壓

13歲少年泡澡突昏迷！送醫竟是腦出血　醫示警2關鍵：許多人常犯

泡泡瑪特排隊爆衝突！男女插隊口角傳出「持刀」　驚動警緊急到場

餐廳店休「集體參加員工喪禮」吞負評！老闆曝心聲：兩難

海陸中士「20萬換叛國」遭收押　外公哽咽：怕學壞才送去當兵

台北到南港不搭捷運！她實測「改搭高鐵」讚爆：便宜又超快

桃園少年舞者邱凱思　勇闖北京古典舞國際決賽

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

【拒否汪上線】哈士奇嘴咬牽繩跟媽拉扯拒絕回家XD

生活熱門新聞

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

「3600元年終想離職」苦主比慘現場：730被扣15元

明6縣市停水「最長10小時」　時間、區域一次看

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

火鍋湯底隔夜再吃　醫示警：恐成培養皿

林宸佑被羈押！醫怒「綠色恐怖開始抓記者了」

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

快訊／學測「數A、自然科」大考中心解答出爐

林宸佑遭押！學姐王乃伃心痛「希望你不是賣國賊」

更多熱門

相關新聞

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

桃園市一名彭姓外送員，去年農曆大年初三晚間接下一筆「超遠距離」訂單，卻在抵達顧客住家後未送餐，反而拍照回傳製造已送達假象，隨即將滷味帶走吃光。顧客發現餐點遲未送達，調閱監視器才驚覺外送員「帶餐落跑」，憤而報警提告。桃園地院審理後，依業務侵占罪判彭男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，並須返還滷味費用。

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

民眾黨參選人看板炎上！　建管處立即拆除

摩鐵歡唱喝酒！淫男抱女友「侵犯女友人2次」

摩鐵歡唱喝酒！淫男抱女友「侵犯女友人2次」

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

關鍵字：

桃園東興國中舞蹈班邱凱思國際PDE古典舞北京

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

《功夫》火雲邪神梁小龍遺言曝光

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

短髮妹癱軟遭壯男抱上車！13秒疑被撿屍片瘋傳　

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」

陳佩琪罕見公開兒子照片！父子同框吃飯畫面曝

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面