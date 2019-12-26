金門首例！陳滄江反對議會蓋大樓　號召連署罷免洪允典

▲陳滄江號召連署罷免縣議長洪允典。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門縣議會近期受人爭議的議題，便是計劃在莒光湖畔綠地花10億蓋新議政大樓。無黨籍立委侯選人陳滄江昨（24）日表示堅決反對這項計畫，並且於25日連署罷免金門縣議長洪允典，成了金門第一樁罷免縣議員案。縣議會得知消息後僅回應，目前聯繫不上議長，無法替他出面做答覆。

陳滄江提到，縣議會大樓目前雖已歷經20多年，但主體結構大致良好，只需要做局部整修即可，最重要的是改善影音傳輸系統，便能讓全體縣民監督議員質詢及議會運作；另外，大樓新建的7樓生活館也快完工，該空間足夠讓議員休憩和討論政務議題，確實沒有理由需要再另外蓋一棟議政大樓。

陳滄江指出，「當民意代表不尊重民意的時候，要罷免是人民唯一的武器，提議要罷免不尊重民意、違背民意的議長洪允典」、「人民不允許民意代表踐踏民意，堅決反對再浪費一毛錢另建議政大樓」。他分析，大概花費1個月時間就可完成連署，倘若未來進行投票，必須有1萬5737人投下同意票，且同意票大於不同意票，洪允典罷免案才可成立。

▼陳滄江希望民眾踴躍參與連署。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

同樣身為無黨籍立委候選人的陳福海先前也說，自己同樣是不支持這項計畫的，對於金門下一代的栽培與友善環境的建構一直是他從政與施政最關心的課題，因此他由衷希望縣府與議會能站在景觀維續、友善孩童、城鎮均衡發展以及民眾為先的前提、友善溝通，相信在眾人智慧與府會協力的過程中，能有個更圓滿的做法！

力拚連任的國民黨立委陳玉珍則表達以下想法，一丶莒光湖畔留做親子公園區，留給下一代一個美好的回憶；二丶議政大樓如有必要遷建，遷往東半島，平衡東西半島發展；三丶議會原有大樓轉作大同之家，以解決長者久待之苦。「玉珍是莒光國小畢業的，對莒光湖這一片湖光水色，有一份深厚的感情，這一代的努力，是為了下一代更好的未來，相信公民社會，大家一起努力，終會眾志成城！」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下