為何罷免韓國瑜？民團5大指控：完全不把市政當一回事

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」團體「Wecare高雄」26日上午正式將三萬份提議罷免韓國瑜的連署書送往中選會，只要提案成功，最快可在2020年5月至6月間進行罷免高雄市長韓國瑜的投票作業。針對為何要罷免韓國瑜，民團提出5大具體指控，怒批韓國瑜完全不把高雄市政當一回事。

有「罷韓4君子」之稱的發起人尹立、陳冠榮醫師、李醫師、張博洋等人，今天上午前往中央選舉委員會遞交提議連署書。

民團提出「韓國瑜罷免案」五大理由：一、唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始；二，唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失；三、唯有罷免韓國瑜，讓他提早結束任期，才是挽救高雄市政唯一的機會；四、唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害；五、唯有罷免韓國瑜，才能避免其歧視言論一再傷害台灣及高雄國際形象。

罷免理由中提到，讓韓國瑜被罷免，才是拯救高雄市政的唯一機會。至於有那些具體事證是韓國瑜疏忽市政，尹立也一一舉例。首先，韓國瑜在6月以市長身分宣布參與國民黨初選；接著，在議會總質詢還沒結束，就到凱道參加造勢活動；再來，在高雄市議會預算會期中，完全請假不出席開會。

尹立再指出，韓國瑜選前所有政見，包含摩天輪、挖石油、賽車場、喊治癌等沒有一樣兌現；另外，韓國瑜所有的政見只有清水溝跟鋪馬路，不過對比相關數字，也沒有做的比較好，只不過是把日常市政當成政績而已。

尹立強調，韓國瑜說什麼民團在自己上任兩個月後就喊罷免，事實上，提出罷免的時間是在他宣布參選初選以後的6月。韓國瑜自己提出的政見內容，卻完全沒有在預算書中出現，「摩天輪要不要前期規劃？完全沒有，他不把市政當一回事，這議會資料都可以證明。」





▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案 。（圖／記者李毓康攝）