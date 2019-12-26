圖／民進黨網軍曝光！邱毅爆「鍵盤大魔王」定期向民進黨彙報　接管臉書粉專帶風向

▲邱毅爆料，民進黨網軍由深口袋行銷公司主導，並透過臉書粉專帶風向。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨與新黨連手組成「要正義」連線，包括副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅公開民進黨養網軍內幕，繼日前踢爆民進黨與南風整合行銷公司簽約，在網路攻擊柯文哲、呂秀蓮、賴清德外，26日第三度召開記者會，揭發民進黨「二代網軍」，其中的「鍵盤大魔王」就是深口袋行銷公司負責人甯祥豪，邱毅還踢爆，甯祥豪不但曾親自向蔡英文報告網軍計畫，甚至接管臉書粉專「打馬悍將」，在網路上帶輿論風向。

邱毅舉出一份民進黨內部流出的「網路宣傳2.0計畫」簡報，踢爆民進黨「二代網軍計畫」，內文分析民進黨在九合一選戰敗後的困境、武器盤點（包括官方側翼、半官方側翼、友好側翼），「民進黨二代網軍建置計畫」則包含官方大聲公（建立政策懶人包平台）、鄉民返鄉（破除同溫層大溝通計畫）、中間選民倡議，以及2018左訓中心（鄉民風向球、快打小組、綠色品保小組）。

▼邱毅舉出一份民進黨內部流出的「網路宣傳2.0計畫」簡報。（圖／國民黨文傳會提供）

邱毅指出，主導二代網軍計畫的是「深口袋行銷公司」，負責人甯祥豪曾到民進黨中央向蔡英文以及民進黨高層報告，他唸出報告書中第29頁，分析國內各政黨新媒體經營；第32頁，分析ptt對蔡英文做簡報 ；第40頁則以柯文哲網軍作為敵手的分析對象，此外，深口袋行銷公司每半個月會向民進黨中央彙報工作成果及經費使用狀況。

邱毅還踢爆，寧祥豪旗下的「網軍頭頭」還包括出身勞陣的歐名凱、吳孝銓（林美珠兒子）、賴致遠（南風整合行銷董事）等人，攻擊對象有國民黨、韓國瑜、吳敦義，此外，主導成立臉書粉專「媒體別鬼扯」（已關閉）、「天天愚人節」，接管「打馬悍將」，邱毅也質疑，近期媒體操作韓國瑜「新莊王小姐」疑雲，就是在深口袋行銷公司主導下帶風向。

▼邱毅爆料，「鍵盤大魔王」甯祥豪接管著名臉書粉絲團「打馬悍將」。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨副秘書長蔡正元更透露，民進黨的網軍作業像情報單位一樣，會將各計劃交給不同行銷公司，也包含「經常在YOUTUBE上秀肌肉的人」，對於蔡英文嗆聲「邱毅的話不用太相信」，邱毅則回擊，扭曲是非黑白不能掩飾犯罪事實，且蔡英文曾說過「以前邱毅在爆陳水扁貪汙案時，我們都不信，現在事後看起來，好像邱毅講的都是真的」，希望蔡英文之後坐牢反省時，不要後悔。

▼邱毅爆料內容。（圖／國民黨文傳會提供）