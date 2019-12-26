元月起上路！政府「25大重大政策、便民措施」完整一次看





▲蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020元旦馬上就要到來，行政院26日公布政府元旦起將實施之「25大重大政策、便民措施」。行政院長蘇貞昌表示，政府會繼續為福國利民努力。

蘇貞昌在26日的行政院會中表示，自109年元月起，有多項攸關民眾權益與福祉的政策將開始上路實施。包含基本工資調漲、2-3歲托育補助、公私部門社工薪資調整、機車或其他車輛的汰舊換新補助、農業環境基本給付、老農津貼調高、農產品初級加工管理制度上路、擴大遠距醫療，以及公共出借權試辦等，都請各有關部會，廣為宣導，讓人民充分瞭解、加以運用。

蘇貞昌強調，「新的一年，也請各部會持續合作，簡政便民，我們是一個團隊，請大家貼近民意、反應迅速，都要從負責的角度在各自崗位，為團隊加分，為福國利民努力。」

政府「25大重大政策、便民措施」完整一次看

基本工資調整：每月基本工資由2萬3,100元調整至2萬3,800元，預估約183.26萬名勞工(本勞136.71萬名，外勞46.55萬名)受惠；時薪由150元調整至158元，預估約有48.33萬名本國勞工受惠。

擴大勞工法律扶助：因應「勞動事件法」對於民事訴訟制度之變革，擴大勞動調解程序及工會集體訴訟納入訴訟扶助範圍，保障勞工權益。

銜接2至3歲托育補助：為銜接幼兒園就學，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3,000元至7,000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6,000元至1萬元，預估約1萬6,000名兒童受益。

老農津貼調整：目前每人每月7,256元，109年1月起將調高到7,550元。

建立社工專業人員薪資制度計畫：部門社工薪資調增最高可達3,000元，民間機構則將原本定額補助的方式，改為可依「年資、學歷、執照、執行風險業務」等標準，建立階梯式補助制度，第一年聘用薪資最高可達44,892，受益社工人數約1萬682人。

實施農業環境基本給付：為鼓勵落實農地農用，針對非都市土地之特定農業區、一般農業區內農牧用地，且維持農糧作物生產使用者，核予「農業環境基本給付」每期作每公頃5,000元，全年2個期作合計1萬元。

機車汰舊換新補助：擴大補助淘汰老舊機車（96.6.30前出廠）換購電動二輪車或符合7期排放標準之燃油機車。109年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助5,000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助3,000元；110年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助3,000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助1,000元。

電動機車補助，另提高使用國產電池芯加碼補助：109年電動機車補助金額，重型等級及輕型等級每輛為7,000元，小型輕型等級每輛為5,100元，另採用國產電池芯則加碼提高補助3,000元。

中小型店家數位轉型補助：共計補助2萬9,000家中小型零售與餐飲店家（109年9,000家；110年至111年每年1萬家）使用行銷與銷售面之數位服務方案，每家最高3萬元。

擴大農機補助：受理大、小型農機補助申請，擴大推動農耕機械化，紓解農業人力不足及老化問題，並因應汛期搶收農作物需求。

推動農產品初級加工場管理制度：建構農產品生產到初級加工一元化管理制度，輔導農產品初級加工場取得登記，串連一級生產、二級加工與三級行銷，提升農業產值，強化農產品安全。

擴大遠距醫療門診：繼107.10.30臺東醫院成功分院與高雄長庚醫院合作開辦遠距醫療門診業務，將擴散至花蓮醫院豐濱分院、恆春旅遊醫院、澎湖醫院及金門醫院，分別與高雄長庚醫院及臺北榮總合作，進行遠距醫療門診會診，強化在地就醫療服務。

公共出借權試辦：於公共圖書館提供圖書借閱服務時，提供補償酬金，保障創作者權益，將先於國立臺灣圖書館及國立公共資訊圖書館試辦。

修正「勞工退休金月提繳分級表」：因應基本工資調整，新增第20級月提繳工資/月提繳執行業務所得為2萬3,800元，預估受益勞工人數約122萬餘人，落實勞工退休金權益之保障。

修正「勞工保險投保薪資分級表」：因應基本工資調整，修正「勞工保險投保薪資分級表」第1級之月投保薪資為2萬3,800元，以增進勞工請領勞保給付權益，預估受益勞工人數約296萬餘人。

全民健保平均眷口數調降為0.58人：企業主及政府應負擔第1類第1目至第3目被保險人之眷屬人數由0.61人調降為0.58人，預估約有90萬個企業主受惠，每年減少企業主保費負擔約30億元。

推動「119報案APP」：提供簡訊報案功能，增加民眾119報案途徑；強化受理民眾報案即時定位，縮短受理時間(尤其郊區及山難)；提供聽語障人士報案管道，保障弱勢族群權益。

擴大住宅火災保險保障範圍：在不調漲保險費前提下，擴大住宅火災保險之保障範圍，提高建築物、動產、竊盜事故及住宅第三人責任基本保險之保險限額，新增住宅火災保險額外費用及住宅颱風及洪水災害補償之保障。

修正地震震度分級調整新制：為強化地震震度與災害影響關聯性，將震度5級、6級分別細分為5弱與5強、6弱與6強。可使震度影響之描述更符合實際感受，有助提升我國救災、公共與民間單位地震應變效能。

行車視野輔助系統列為定檢項目：中大型車輛若未加裝者將無法通過檢驗，以降低車輛視野死角問題，保障行車安全。

原住民族長者假牙補助：補助年滿55歲以上原住民長者，並經醫師評估需裝置假牙者，且不符中低收入戶身分及未申請其他政府機關所辦假牙補助者，補助金額最高3萬元，受益人次約2,000 人。

國民旅遊卡新制：刷卡消費日不再限於休假日、增加消費彈性，提升公務人員使用國旅卡之便利性。

資收關懷計畫-到府服務措施：減輕個體業者推車負擔，提高清除速度，提供到府清運服務。

不動產拍賣採通訊及現場投標並行：不動產拍賣投標全面採通訊與現場並行方式，便利民眾參與，杜絕圍標，提升拍賣效率。

國道、快速公路拖救車費率新制：依底盤高度及新車價值，修訂國道小型車拖救基本費率，反映拖救風險與成本，明確合理收費標準；快速公路特約拖救車服務費，比照國道明定費用，訂定小型車及大型車收費基準。