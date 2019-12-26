罷韓團體批韓市府球員兼裁判！葉匡時回擊：那中選會主委你們相信嗎？

▲高雄市副市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體26日上午9點30分，正式將三萬份提議連署書送往中央選舉委員會。其中，民團代表陳冠榮醫師受訪時，提出這次罷免案有四大隱憂，其中最大憂慮就是韓市府的選委會，將成為罷免案執行單位，非常可笑。而高雄市副市長葉匡時則說，「如果照這個邏輯來講的話，那現在執政黨在的中選會主委李進勇，你們相信嗎？你們信任他嗎？那這樣，這次的總統選舉結果我們也沒辦法相信。」

▲高雄市府觀光局開心舉辦活動，葉匡時還比出2勝利的手勢 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓團體正式啟動罷免高雄市長韓國瑜，26日正式前往中央選舉委員會遞交提議連署書，只要提案成功，最快可以在2020年5月左右進行罷免韓國瑜市長投票。對此葉匡時回應，「現在只是還在一個提案階段，第一階段提議連署書會送到中選會去，中選會核定了之後，會拿到市府來再做核定連署的過程有沒有這些非法的或是不是屬於我們市民等等的，才能夠立案，所以現在還是剛開始還沒成案，所以我想我也不方便做什麼評論，完全由中選會還有我們高雄市選委會來處理。」

▲葉匡時酸現在執政黨的中選會主委是李進勇，你們信任他嗎。（圖／記者洪靖宜攝）

不過，罷韓團體指出此次罷免案的執行單位，居然是由韓國瑜市府指派，非常可笑，甚至1月11日後韓國瑜可能回任高市選委會主委，即使韓國瑜不擔任也是他的副市長擔任，他的輔選大將民政局長亦可能回任總幹事。葉匡時則說，「據我了解總幹事是民政局的副局長，如果照這個邏輯來講的話，那現在執政黨在的中選會主委李進勇，你們相信嗎？你們信任他嗎？那這樣，這次的總統選舉結果我們也沒辦法相信對不對。」

而高雄市政府也發聲明表示，這一年來市府團隊努力不懈，繳出亮眼的政績單，特定團體要選擇性失明失聰、不聽不看，市府只能表示遺憾。當然，罷免是人民權利，但法定市長就職滿一年才能推動罷免，罷韓團體卻從韓市長就任兩個月就開始發動罷免，甚至高喊「高雄人對不起台灣」，早已違反民主精神，讓神聖的民主場域淪為政黨鬥爭的工具。高雄是一座美麗的海洋城市，高雄擁有善良的市民，對於罷韓團體的動作市府表示一切尊重，高雄市選委會將在收到中選會轉送的提議人名冊後，深入了解相關內容，並依規定辦理。

「時間對我們來說完全沒用！」