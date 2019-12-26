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陳菊人馬主導罷韓...傳下一步分贓高雄市長　韓國瑜競辦回應了

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▲韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

「We care高雄」主導罷免韓國瑜運動，發起人尹立是前市長陳菊所任用的文化局長，傳出民進黨派系已在分贓下屆高雄市長人選。對此，韓國瑜競選辦公室表示，民進黨完全無視高雄市民實踐民主意志的結果，反而是用盡權謀地想再「奪回江山」，對於這種心裡只有權力沒有民意的體現，深感遺憾。

韓國瑜競選辦公室表示，自從去年高雄市長選舉結束後，民進黨就不斷鼓吹「罷韓」和「光復高雄」，完全無視高雄市民實踐民主意志的結果，現在所謂的「罷韓遊行」又冒出各種派系說、佈局說，顯現出民進黨在去年選舉結束之後，完全沒有反省為何民心思變，反而是用盡權謀地想再「奪回江山」，對於這種心裡只有權力沒有民意的體現，深感遺憾。

事實上，韓國瑜25日晚間也在臉書表示，在他上任高雄市長不到兩個月就推動的罷免案，是由陳菊體系前朝官員主導，今天居然還有側翼開始倡導罷免柯市長，這不是民主社會的常態，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。

韓國瑜抨擊，民進黨一句「高雄人要跟臺灣說對不起」，又說台中人要跟林佳龍道歉，權力傲慢令人不敢恭維，現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選，一個連馬路都鋪不好、負債都說不清的團隊，現在就坐在總統府內掏空國家。

「這些都是蔡英文總統任命的派系黑幫」，韓國瑜痛批，做為執政者架起拒馬及發動網軍打擊異已，在民進黨雙標執政之下，放任假新聞挑起世代對立，把中華民國撕裂成兩個世界。

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