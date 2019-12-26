陳菊人馬主導罷韓！　韓國瑜嘆：居然還提倡罷免柯文哲

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

「We care高雄」主導罷免韓國瑜運動，發起人尹立是前市長陳菊所任用的文化局長，立場明顯。國民黨總統候選人韓國瑜25日痛批，這些人今天居然還有側翼開始倡導罷免台北市長柯文哲，極盡一切抹黑，撕裂台灣。

韓國瑜表示，在他上任高雄市長不到兩個月就推動的罷免案，是由陳菊體系前朝官員主導，今天居然還有側翼開始倡導罷免柯市長，他再次強調，這不是民主社會的常態，選輸就發動罷免對手，且極盡一切抹黑、造謠、影射手段，真的令人憂心。

韓國瑜抨擊，民進黨一句「高雄人要跟臺灣說對不起」，又說台中人要跟林佳龍道歉，權力傲慢令人不敢恭維，現又傳出派系已在分贓準備推出新的高雄市長人選，一個連馬路都鋪不好、負債都說不清的團隊，現在就坐在總統府內掏空國家。

「這些都是蔡英文總統任命的派系黑幫」，韓國瑜痛批，做為執政者架起拒馬及發動網軍打擊異已，在民進黨雙標執政之下，放任假新聞挑起世代對立，把中華民國撕裂成兩個世界。

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