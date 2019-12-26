民進黨急通過反滲透法　蔡衍明怒批：搞戒嚴、獨裁「晚上睡得著？」

圖文／CTWANT

民進黨立法院黨團預計將在本月31日通過「反滲透法」，遭外界批評是「綠色恐怖」。旺旺集團董事長蔡衍明（旺董），在自己的YouTube頻道，針對《反滲透法，就是戒嚴！就是獨裁！》發表最新意見。他沉痛表示，對於蔡英文政府，強勢要在12月31日前通過《反滲透法》，感到非常失望、痛心，震怒痛批《反滲透法》就是搞戒嚴、搞獨裁，內容不清不楚，法令不清不楚；蔡英文為了要拿到總統整個統治的權力，把台灣人帶到這個地步，「你們民進黨晚上睡得著嗎？對得起全台灣2千3百萬人嗎？」

旺董在最新的開講影片中表示，假如12月31日反滲透法真的通過，他以後也沒機會在這個平台繼續講政治與時事。他透過影片開講，想要請教民進黨、請教蔡英文總統，「有必要把兩岸帶入這個狀況這個絕境嗎？有必要讓大陸對台灣完全失望絕望嗎？為了要玩你們的政治，妳為了要拿總統整個統治的權力，有必要把台灣人帶到這個地步嗎？」

旺董痛批，反滲透法就是搞戒嚴，就是搞獨裁，「難道蔡英文真的要戒嚴要獨裁？」旺董提到，他對蔡英文的感覺，並不認為她是這樣的人，「但是有必要為了要選一個總統要選舉，搞成台灣這樣，這麼撕裂這麼對立？」

蔡衍明並批評民進黨，強勢在這個時間點通過反滲透法，「內容不清不楚，法令不清不楚，你們（民進黨）晚上睡得著嗎？對得起全台灣2千3百萬人嗎？對得起以前為台灣自由民主，付出心血的黨外人士嗎？」

蔡衍明並強調，他這樣的痛心呼籲，絕對沒有為了個人的私利；他強調，他之前已對外發過誓，他在大陸絕對沒有過特權、私利甚至邀功，時間會證明一切。

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