首陪站街頭「搶救」柯志恩　侯友宜「充滿危機感」：選情沒外面想的美好





▲侯友宜站街頭幫柯志恩拉票。（圖／讀者提供，以下皆同）

記者袁茵／新北報導

2020總統、立委大選倒數16天，新北市長侯友宜26日陪同立委柯志恩站在街頭拜票，這是他在2020選戰中首次陪站街頭，還用上了「搶救」這兩字，就是希望大家踴躍出來投票支持柯志恩，讓對方順利高票當選。

侯友宜受訪時表示，他覺得柯志恩立委這麼好，之所以用「搶救」這兩個字，是因為板橋這一席有柯志恩這麼好形象的立委，絕對不能讓她沒有在立法院能夠發聲的機會，所以用「搶救」是希望大家要踴躍出來投票支持柯志恩；今年的選情看起來不是那麼熱，還蠻冷的，大家要出來給柯志恩支持，大家要加油。

侯友宜說，面對選舉，他都充滿著危機感，大家一定要站出來投票，不但要投票，也要拉票跟催票來搶救柯志恩，「因為我們選情真的沒有外面想像的那麼好，我們真的要好好加油！」拜託大家讓專業的立委，認真好形象的立委，大家要踴躍出來投票、幫她拉票，希望她能夠順利高票當選，「所以柯志恩加油，我們所有的立法委員都要加油。」

被問到晚上還要去桃園龜山，是不是除了顧新北之外，其他地方也都有顧？侯友宜回答，因為他的時間較能在北台灣這區塊充分運用，除了新北外，桃園、台北，甚至其他可以快速往返的地方，只要不影響市政，就會盡量在晚上時間來輔選。「我們希望最後剩下10幾天的時間，我們能夠衝出一波，把危機變成轉機，每個人永遠沒有樂觀的條件，我們好好衝刺。」

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