球員兼裁判制度　民團指「罷免韓國瑜」4隱憂：太可笑！

記者蔣婕妤／台北報導

「罷韓」團體「Wecare高雄」26日上午9時30分，正式將三萬份提議連署書送往中央選舉委員會，只要提案成功，最快可在2020年5月至6月左右進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。民團代表陳冠榮醫師受訪時，提出這次罷免案有四大隱憂，其中最大憂慮就是韓市府的選委會，將成為罷免案執行單位，非常可笑。

「Wecare高雄」罷免韓國瑜行動上星期在高雄舉辦大遊行，號召五十萬高雄人走上街頭。罷韓活動沒有因為遊行結束而告終，有「罷韓4君子」之稱的發起人尹立、陳冠榮醫師、李醫師、張博洋等人，26日上午9時30分，前往中央選舉委員會遞交提議連署書，只要提案成功，最快可以在2020年5月左右進行罷免韓國瑜市長投票。

民團提出「韓國瑜罷免案」五大理由：一、唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始；二，唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失；三、唯有罷免韓國瑜，讓他提早結束任期，才是挽救高雄市政唯一的機會；四、唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害；五、唯有罷免韓國瑜，才能避免其歧視言論一再傷害台灣及高雄國際形象。

另外，尹立也指出這次罷免案的四大隱憂。第一，罷免被體制合法斷絕金援。政治獻金法規定只有政黨、擬參選人、政治團體可以合法收受政治獻金，但是罷免領銜人卻無法接受並申報政治獻金，等於是要罷免公民權在沒有任何經費來源狀態下，對抗現任市長坐擁龐大市政資源。

第二點，尹立表示，罷免案無法接受政治獻金，也沒有選舉補助款。選舉參選人在通過一定票數門檻，有一票30元補助款，總統大選還有一票50元政黨補助款。但是即使罷免案已經通過二階10%的連署，進入罷免投票，推動罷免者沒有一分錢補助，形同國家拿納稅人的錢，做不對等的對待。

第三，尹立說明，提議連署行政作業繁複形同阻撓罷免成案。罷免制度設計成公民一人可直接提案，但卻要求繁複無比的造冊作業，分區分里、裝訂製表、掃描紙本數位全部要求民間限時完成。10%的二階連署相對總統獨立參選1%連署或公投成案數字更顯荒謬。立法院修法所要求的數位連署既不執行，民間連署行政作業也不簡化，重重限制造成罷免權幾乎成為紙上權力，難以落實。

最後一點也是最大憂慮，尹立批評，此次罷免案的執行單位，居然是由韓國瑜市府指派，非常可笑。高市選委會手握連署審核權，元月11日後韓國瑜可能回任高市選委會主委，即使韓國瑜不擔任也是他的副市長擔任，他的輔選大將民政局長亦可能回任總幹事，被罷免的市府自己辦理罷免案，呼籲政務官全數退出高市選委會，中選會議應提供透明公開的監理機制。





▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案。（圖／記者李毓康攝）