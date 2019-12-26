高雄夢時代、義大世界跨年交管出爐！　出門前先做功課



▲夢時代購物中心。（圖／夢時代購物中心提供）

記者洪靖宜／高雄報導

2019年即將結束，你想好去哪跨年迎接2020年了嗎？高雄兩大跨年盛事就在夢時代購物中心及義大世界，預計將吸引眾多民眾參與；為避免相關路段交通阻滯，高市警局交通大隊發布交通管制狀況，大家可要注意，才不會讓你跨年夜被困在馬路上。

「2020年高雄夢時代跨年派對」活動精采，預估參與民眾甚多，活動範圍甚廣，夢時代緊鄰捷運R6凱旋站，活動期間高雄捷運、輕軌及公車亦將加密班次及延長營運時間，請市民朋友多加利用大眾運輸工具。夢時代購物中心時間、路線及疏導管制措施如下：

一、員警將視現場周邊交通狀況，配合交通局彈性實施三階段管制措施，以利人車潮續進及疏散，範圍如下：

(一) 第一階段(12月31日8時起)：時代大道(中山三路至中華五路及中華五路至成功二路) 實施疏導管制。

(二) 第二階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：中華五路（正勤路至舊凱旋四路）實施疏導管制。

(三) 第三階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：成功二路(含)以東；林森四路(不含) 以南；中山三路段(民權二路以南含、民權二路以北不含)以西；舊凱旋四路(含)以北實施疏導管制。

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二、大眾運輸規劃：

(一)捷運於108年12月31日尖峰班距3分鐘一班，捷運紅橘線延長至109年1月1日2時發末班車。

(二)輕軌於108年12月31日尖峰班距10分鐘一班，輕軌延長營運時間至109年1月1日1時30分發末班車。

(三)加班公車延駛至109年1月1日2時，延駛路線包含：12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)。

▲夢時代購物中心跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）



「2020紫耀義大 享樂由你跨年活動」主辦單位為義聯集團，市府新聞局擔任指導單位，活動於108年12月31日23時52分~58分在義大世界大草坪展演400台無人機燈光秀及施放999秒(16分39秒)大型藝術煙火。最佳觀賞點為義守大學、飯店及摩天輪，預計將吸引數萬人參與。交通大隊提醒民眾，相關交通疏導管制措施如下：

1、 交通管制範圍：

(1) 規劃7處管制點：1、澄觀路與水管路口。2、水管路與義大二路口。3、義大二路與學城路口。4、186甲（翠屏岩）。5、學城路與高46線路口。6、186甲(平安橋)。7、水管路與仁林路口。

(2) 管制範圍以該晚會會場為中心，向外延伸至7處管制點，劃設為管制區域。

2、 為避免周邊交通阻塞，義大世界跨年當天將實施三階段的交通管制措施。視義大世界園區停車場狀況，第一階段預計從12/31晚上20點開始管制小自客車進入園區，機車則從晚上23點開始管制；第二階段實施於1/1凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場；第三階段為凌晨1點之後，開放汽車由義大二路方向出城。

3、 12/31晚上(預計20:00)管制點啟動後，無證件汽車將無法進入義大世界園區，可改停至永達技術學院的臨時停車場，並搭乘免費接駁車進入，接駁車行駛時間為12:00-23:40。散場後亦請至第一停車場搭乘往永達臨時停車場的接駁車，前往取車。

4、 散場時，將進行人車分流，搭乘接駁車民眾一律至學城路戶外第一停車場搭車。水管路、義大二路、學府路、學城路等路段二側嚴禁違規停車，並將加強取締及拖吊。

▲義大世界跨年交管及停車規劃 。（圖／高市交通大隊提供）

交通大隊呼籲，煙火晚會參與民眾甚多，請市民朋友多搭乘接駁車及大眾載具前往，避免交通阻滯；另自行開（騎）車者請配合員警交通管制作為，必要時改道行駛，以減少道路交通衝擊及因交通管制所造成之不便，也給自己一個良好的觀賞心情。