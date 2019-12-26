　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄夢時代、義大世界跨年交管出爐！　出門前先做功課

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲夢時代購物中心。（圖／夢時代購物中心提供）
▲夢時代購物中心。（圖／夢時代購物中心提供）

記者洪靖宜／高雄報導

2019年即將結束，你想好去哪跨年迎接2020年了嗎？高雄兩大跨年盛事就在夢時代購物中心及義大世界，預計將吸引眾多民眾參與；為避免相關路段交通阻滯，高市警局交通大隊發布交通管制狀況，大家可要注意，才不會讓你跨年夜被困在馬路上。

「2020年高雄夢時代跨年派對」活動精采，預估參與民眾甚多，活動範圍甚廣，夢時代緊鄰捷運R6凱旋站，活動期間高雄捷運、輕軌及公車亦將加密班次及延長營運時間，請市民朋友多加利用大眾運輸工具。夢時代購物中心時間、路線及疏導管制措施如下：

一、員警將視現場周邊交通狀況，配合交通局彈性實施三階段管制措施，以利人車潮續進及疏散，範圍如下：
(一) 第一階段(12月31日8時起)：時代大道(中山三路至中華五路及中華五路至成功二路) 實施疏導管制。
(二) 第二階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：中華五路（正勤路至舊凱旋四路）實施疏導管制。
(三) 第三階段(12月31日16時起，視實際交通狀況執行)：成功二路(含)以東；林森四路(不含) 以南；中山三路段(民權二路以南含、民權二路以北不含)以西；舊凱旋四路(含)以北實施疏導管制。

請繼續往下閱讀...

二、大眾運輸規劃：
(一)捷運於108年12月31日尖峰班距3分鐘一班，捷運紅橘線延長至109年1月1日2時發末班車。
(二)輕軌於108年12月31日尖峰班距10分鐘一班，輕軌延長營運時間至109年1月1日1時30分發末班車。
(三)加班公車延駛至109年1月1日2時，延駛路線包含：12、69、紅2、紅3、紅9、三多幹線(70)、環狀幹線(168)、中華幹線(205)。

▲▼夢時代購物中心,義大世界跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）

▲夢時代購物中心跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）


「2020紫耀義大 享樂由你跨年活動」主辦單位為義聯集團，市府新聞局擔任指導單位，活動於108年12月31日23時52分~58分在義大世界大草坪展演400台無人機燈光秀及施放999秒(16分39秒)大型藝術煙火。最佳觀賞點為義守大學、飯店及摩天輪，預計將吸引數萬人參與。交通大隊提醒民眾，相關交通疏導管制措施如下：

1、 交通管制範圍：
(1) 規劃7處管制點：1、澄觀路與水管路口。2、水管路與義大二路口。3、義大二路與學城路口。4、186甲（翠屏岩）。5、學城路與高46線路口。6、186甲(平安橋)。7、水管路與仁林路口。
(2) 管制範圍以該晚會會場為中心，向外延伸至7處管制點，劃設為管制區域。

2、 為避免周邊交通阻塞，義大世界跨年當天將實施三階段的交通管制措施。視義大世界園區停車場狀況，第一階段預計從12/31晚上20點開始管制小自客車進入園區，機車則從晚上23點開始管制；第二階段實施於1/1凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場；第三階段為凌晨1點之後，開放汽車由義大二路方向出城。

3、 12/31晚上(預計20:00)管制點啟動後，無證件汽車將無法進入義大世界園區，可改停至永達技術學院的臨時停車場，並搭乘免費接駁車進入，接駁車行駛時間為12:00-23:40。散場後亦請至第一停車場搭乘往永達臨時停車場的接駁車，前往取車。

4、 散場時，將進行人車分流，搭乘接駁車民眾一律至學城路戶外第一停車場搭車。水管路、義大二路、學府路、學城路等路段二側嚴禁違規停車，並將加強取締及拖吊。

▲▼夢時代購物中心,義大世界跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）

▲▼夢時代購物中心,義大世界跨年交管 。（圖／高市交通大隊提供）

▲義大世界跨年交管及停車規劃 。（圖／高市交通大隊提供）

交通大隊呼籲，煙火晚會參與民眾甚多，請市民朋友多搭乘接駁車及大眾載具前往，避免交通阻滯；另自行開（騎）車者請配合員警交通管制作為，必要時改道行駛，以減少道路交通衝擊及因交通管制所造成之不便，也給自己一個良好的觀賞心情。

ET快訊
搶劫連帶殺光一家四口　日本今「執行死刑」處決中國學生
快領年終慘遭公司「無故解雇」　他買彩券中4千萬樂歪：悲劇秒變
調查局電眼正妹「美過鄉民女神」！人生勝利組經歷起底..8年前
3萬「罷韓」連署書送中選會！民團列5大罷免理由：挽救高雄市政
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高中英聽成績公布　F級人數近3年最低

前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

你對Siri、Alexa說私密話都被記錄建檔！她拿時薪360聽打：有人想買成人玩具

孤單聖誕餐！海底撈店員送電眼妹紙條：妳不是一個人　暖炸噴淚

台鐵砸千萬強化地震速報系統！導入「智慧化預警」提高準度

土豪金BMW停車擋3格！「一佔50分鐘↑」爽過聖誕節　警察撥2通找人…被拒接

深度體驗客籍音樂製作人家鄉　台東成功鎮推歷史美食之旅

高雄夢時代、義大世界跨年交管出爐！　出門前先做功課

罷韓正妹蛻變成「健美女神」！準備2個月奪IFBB冠軍：沒遇到韓粉霸凌就沒精采人生

父欠債建中生被逼下跪！他目睹債主將刀捅進書桌...發憤學投資翻身成億元大戶

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

「爆餡芋泥蛋餅、超巨芋圓剉冰」　台中5大必吃芋頭美食懶人包！

高中英聽成績公布　F級人數近3年最低

前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

你對Siri、Alexa說私密話都被記錄建檔！她拿時薪360聽打：有人想買成人玩具

孤單聖誕餐！海底撈店員送電眼妹紙條：妳不是一個人　暖炸噴淚

台鐵砸千萬強化地震速報系統！導入「智慧化預警」提高準度

土豪金BMW停車擋3格！「一佔50分鐘↑」爽過聖誕節　警察撥2通找人…被拒接

深度體驗客籍音樂製作人家鄉　台東成功鎮推歷史美食之旅

高雄夢時代、義大世界跨年交管出爐！　出門前先做功課

罷韓正妹蛻變成「健美女神」！準備2個月奪IFBB冠軍：沒遇到韓粉霸凌就沒精采人生

父欠債建中生被逼下跪！他目睹債主將刀捅進書桌...發憤學投資翻身成億元大戶

高中英聽成績公布　F級人數近3年最低

前30天半價只要205元！北花客運1/6上路　「回遊號」純白內裝曝光

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

綠議員護航卡神？柯文哲被逼問尷尬沉默⋯崩潰喊：我又不能說忘記了

黃怡碧、黃嵩立／身心障礙者在監：服刑更辛苦、教化更難得

民進黨力拼《反滲透法》過關　日媒：蔡英文若連任歸因於北京

上班族「久坐」傷身又傷心！研究：坐越久「情緒低落」越明顯

竹中竹女模擬投票！2020「第三勢力」狂電藍綠　網推爆：高智商就是不一樣

你對Siri、Alexa說私密話都被記錄建檔！她拿時薪360聽打：有人想買成人玩具

女童遭4度性侵向老師訴苦　鬼父辯「她看A片幻想的」遭起訴

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

暴降溫要變天了！急凍13°C濕冷到跨年

急凍！冷氣團最快今晚到　中部以北濕冷12℃

調查局正妹「美過鄉民女神」　超狂經歷起底

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

街上穿健美褲曬太陽...他遭檢舉妨害風化

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

氣炸鍋「30元雞皮」炸出整瓶油

阿嬤味道回來了！明星花露水元旦後復出

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意外

政院核定砸360億要推「蘇花安」

JETS嘉年華玩設施重擊腳踝！園方回應了

醫：民眾口罩都戴錯「4步驟」才正確

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

更多熱門

相關新聞

陳菊人馬主導罷韓...傳下一步分贓高雄市長

陳菊人馬主導罷韓...傳下一步分贓高雄市長

「We care高雄」主導罷免韓國瑜運動，發起人尹立是前市長陳菊所任用的文化局長，傳出民進黨派系已在分贓下屆高雄市長人選。對此，韓國瑜競選辦公室表示，民進黨完全無視高雄市民實踐民主意志的結果，反而是用盡權謀地想再「奪回江山」，這種心裡只有權力沒有民意的體現，深感遺憾。

陳菊人馬主導罷韓！韓國瑜嘆：居然還提倡罷免柯文哲

陳菊人馬主導罷韓！韓國瑜嘆：居然還提倡罷免柯文哲

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

快訊／罷韓啟動！3萬聯署書送往中選會　全程直播

999秒跨年煙火秀交通資訊懶人包

999秒跨年煙火秀交通資訊懶人包

電音阿北柯文哲　耶誕嗨翻高雄

電音阿北柯文哲　耶誕嗨翻高雄

關鍵字：

2020跨年夢時代購物中心義大世界高雄

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

科技富豪美九康康包爆紅　價格曝光

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

台南女驚見「趴躺浮屍」！網：要穿吉利服啦

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

即／拆幽靈船失蹤　潛水員找到了

女大生看中醫想長高！醫師：跟我嘿咻就行

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面