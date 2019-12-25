看不下去！財經政委「完整解說」打臉韓國瑜：對國際情勢理解脫離現實





▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020第二場總統大選政見發表會25日下午落幕。針對國民黨總統候選人韓國瑜於政見會中提出的相關看法，行政院政務委員龔明鑫批評，韓國瑜對國際情勢理解「完全脫離現實」。

龔明鑫表示，韓市長對於台灣經濟的實際情形並不瞭解，不知道過去也不了解現在，所以對於未來的想像也有所偏差。原本希望透過政見會可以截長補短，有好的方案被提出，增進台灣社會的進步；然而只是再次證明韓市長只是隨口亂講，政策內容空洞且有諸多錯誤，許多資訊部會已經多次澄清，卻未見修正，期待最後一次的政見發表會或是後面辯論會可以有更多的具體討論。

龔明鑫說，民進黨政府從未表示要拋棄中國市場，民進黨政府從未要求大家放棄中國市場，而是強調要產業升級調整體質，市場要多元以分散風險，不可依賴單一市場。而如今美中貿易戰的國際情勢變化，而台灣可以因此獲利，GDP成長率連三季成為亞洲四小龍第一，連聯合國都印證台灣是確實獲益者，可見蔡英文的財經政策十分正確。

龔明鑫痛批，「韓國瑜市長對於國際情勢的理解完全脫離現實，無法了解他的說法有何根據」。韓國瑜強調ECFA一定要簽起來，然而2011年ECFA就已經完成簽屬，早收清單也已經執行，現在也已經證明成效並不如馬總統當初宣示的一樣好。

龔明鑫說明，2010年馬英九政府洽談ECFA開始，至2015年止，關稅累計僅降低30.87億美元；在未有適當配套措施的情況下，兩岸貿易協定反而讓投資出走。同一期間(2010-2015)，台灣赴中國大陸投資的金額卻平均每年高達120億美元，較扁八年的每年平均投資數63億暴增一倍。代表ECFA讓台灣節省了少少的關稅，出走的產業增加高達300多億美元，怎麼會是成功的政策？

另外，馬英九當年就說過，ECFA沒有十年更新的問題，龔明鑫提問，「不知道為何現在在韓國瑜市長的口中，明年又有再簽的必要？」他指出，12月時中國大陸國務院宣布，2020年將繼續對原產於23個國家和地區的部分商品實施協定關稅，而這名單仍包含台灣，代表2010年簽署的ECFA早收優惠關稅，將繼續實施。所以連中國大陸都可以告訴韓國瑜，「你講的問題並不存在。這也讓人懷疑，國民黨不斷說ECFA會失效，是否在提醒中國大陸政府，要對台灣採取不友善或是報復的措施？」

對於韓國瑜不斷提的「自經區」政策，龔明鑫說，每次國民黨陣營的說法和設計都不盡相同，上次韓國瑜市長在高雄市政府提出的自經區版本，僅有服務業在內，現在又變成是有製造業的前店後廠，「韓市長是否能有一個固定而明確的版本來做討論？」

針對韓市長提及設立國家主權基金一案，龔明鑫表示，如是為了產業發展的功能，國發基金已經有設計有天使基金及創新轉型基金，也投資創投及台杉公司等相同功能的政策工具；而針對穩定資本市場，行政院也設有國家金融安定基金，由財政部作為執行單位。蔡英文總統的每一項財經政見已經在網路上公告，對於具體預算規模或是運作情形都有清楚的說明，然而韓市長輕易地提出要創一個高達10兆的主權基金，卻沒有講這10兆的經費的來源，未來又要如何運作。中央政府的總預算一年約兩兆，韓國瑜打算如何籌措？

龔明鑫再提到，同樣的情況也發生在韓國瑜今天提的「數位創新委員會」，內容說要每個部會有「數位創新長」，而之前則是表示要設立數位科技委員會，並提高公民參與，凡是重大議題，超過3000人上網表達意見，就列為重大公共政策來探討。他酸韓國瑜，「說法時常更動，這些韓市長應該要完整說明，免得讓人覺得，好像執政黨比韓市長更了解他與國政顧問團的政策差異。」

針對中小企業服務業部分，龔明鑫提到，政府已經透過推動夜市券，引導觀光客前往各地消費，穩住店家的顧客來源。另也將持續輔導及協助國內商家升級，透過持續推動數位化、品牌建立、鼓勵青年返鄉與商圈面貌改善，建立在地化連結，並拓展國際行銷連結。於製造業方面，政府也已透過智慧製造方案協助產業升級轉型，近期也透過產創條例稅率抵減，以及推行中小企業加速投資行動方案，鼓勵企業持續推動升級轉型。

至於韓國瑜不斷誤導的四萬家倒閉公司，龔明鑫無奈說明，「經濟部已經解釋過無數次，是因為執行洗錢防制而解散殭屍公司，不會影響就業，連韓市長的高雄市政府也都澄清過，提醒韓市長應多了解實際情況。期待下次政見發表會，韓市長不會再有始終未更新的資訊，和重複錯誤訊息的情況產生。」

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