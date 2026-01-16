　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲一名陸戰軍官與女同袍出差期間趁機性侵，徹底斷送軍旅生涯。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者曾羿翔／綜合報導

海軍陸戰隊一名羅姓男軍官，因涉嫌在與女同袍出差期間趁機性侵，遭軍方以嚴重違紀為由火速撤職並停役。雖然他不服處分提起行政訴訟，並聲請在刑事判決確定前暫停審理此案，試圖以程序延遲來保住軍職，但最高行政法院近日裁定駁回，判他無權再抗告，等同徹底斷送軍旅生涯。

根據判決書，羅男在2023年5月與女同袍出差期間，於飯店房內涉嫌趁機性交，女方隨即報警。檢方偵辦後，依妨害性自主罪提起公訴，宜蘭地方法院一審認定事證明確，判處羅男3年4月徒刑。

軍方獲悉後迅速處理，認為羅男行為已違反《陸海空軍懲罰法》中「實施性侵害經調查屬實」之規定，海軍陸戰隊指揮部震怒開鍘，在去年1月將羅男撤職，海軍司令部亦在數日後正式解除其軍職並停止服役。對此，羅男認為處分過於倉促，指軍方僅憑檢方起訴書就做出裁決，程序粗糙，遂提起行政訴訟要求撤銷。

在行政訴訟過程中，羅男聲請法院先暫停審理此案，理由是其性侵罪嫌尚在刑事訴訟中審理，未獲最終定讞前，不應草率定奪撤職是否合理。但最高行政法院認為，行政法院對軍紀違失案件具有獨立調查與認定權，不受刑事審判結果拘束。法院亦指出，雖刑事案件尚未定讞，但現有資料足以支持行政程序繼續進行，無須等待最終判決。

最終，法院駁回羅男抗告，並明示不得再抗告，羅男企圖以法律程序拖延軍方懲處的策略，正式宣告失敗。

01/14 全台詐欺最新數據

海軍陸戰隊性侵

