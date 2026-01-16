綠委控黃國昌協商滑手機　網友抓包「別人發言自己也在滑手機」　

▲陳培瑜控黃國昌協商滑手機。（圖／翻攝自Threads／陳培瑜）

記者郭運興／台北報導

民眾黨團總召黃國昌15日召集立法院朝野黨團，協商民眾黨團擬具的「不在籍投票法草案」，參與協商的民進黨立委陳培瑜則在Threads貼出照片批評，立院速報，黃國昌民眾黨團召開協商，結果一直滑手機，不聽中選會代理主委的說明。該貼文一出，隨即有網友貼出陳培瑜在其他委員發言時也在使用手機的畫面質疑「請問您在別人發言的時候在幹嘛」，其他網友也批評「妳拍休息時間的影片造謠要不要道歉」、「建議去看完整的影片，就知道為什麼只敢拍照片不敢錄影了」。

15日朝野黨團為不在籍投票協商，陳培瑜則在社群平台Threads貼出照片表示，立院速報，黃國昌民眾黨團召開協商，結果一直滑手機，不聽中選會代理主委的說明。

陳培瑜痛批，可憐的中選會代理主委，光是2026大選就有8896種選票，就算只移轉1/3，基層選務就會爆炸。

未料，該貼文一出，隨即有網友貼出陳培瑜在其他委員發言時也在使用手機的畫面質疑「那請問您在別人發言的時候在幹嘛」，其他網友也批評「妳拍休息時間的影片造謠要不要道歉」、「建議去看完整的影片，就知道為什麼只敢拍照片不敢錄影了」、「我看了該直播從頭到尾，第一、妳在造謠、第二、妳沒有要協商，開場仇恨值就拉滿」。

▼網友貼出陳培瑜滑手機畫面。（圖／翻攝Threads）