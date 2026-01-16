涉詐助理費羈押禁見！綠營女悍將登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

▲綠營前議員江熊一楓涉詐助理費遭聲押獲准。（圖／翻攝自江熊一楓臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化政壇資深女將、民進黨前立委江昭儀之妻、曾3連霸的縣議員江熊一楓，近日因涉詐助理費案，於去年12月24日遭聲押禁見獲准。然而，就在今(16日)登記截止日，委由友人代為前往登記參選第7選區議員，引發地方政壇震撼。更離奇的是，登記時領表一式兩份的簽名字跡，竟出現明顯不同，將交由執委會討論決定是否承認其登記有效性。

涉助理費案遭收押

江熊一楓去年底因任內申報助理費疑雲，遭彰化地檢署約談。檢方偵訊後認為她涉嫌重大，且恐有勾串證人或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。法院裁定指出，江熊一楓涉犯最輕本刑5年以上之罪，且有逃亡、勾串共犯之風險，因此裁定羈押禁見。江熊一楓在偵訊中否認犯行，全案仍在調查中。

從3連霸到補選失利

74歲的江熊一楓是彰化綠營資深人物，丈夫為民進黨大老、前立委江昭儀。她曾連任3屆縣議員，問政風格鮮明，被視為「女悍將」。然而，其政治路近年屢遇挫折，2022年縣議員選舉雖獲高票，仍因同黨競爭激烈落選、2023年轉戰北斗鎮長補選再度失利。儘管如此，她仍積極佈局，公開表態將於2026年重返議會，未料卻在登記參選前夕捲入司法案件。

簽名爭議黨部急開會認定

江昭儀昨晚在社群媒體發文，宣布江熊一楓將由友人代表登記參選，並讚許妻子「堅強、有愛心、有責任感」，深受在地長輩支持，強調她將持續服務選民。然而，今日登記過程卻出現重大爭議。據了解，登記領表需填寫一式兩份文件，但江熊一楓的兩份簽名字跡竟明顯不一致，引發質疑。

依據民進黨規，候選人領表登記原則上須本人親簽，若因特殊狀況委託他人，也需出具委託書並經黨部審核。目前江熊一楓仍在押，登記程序是否合法，成為關鍵爭點。黨部表示，已收到相關文件，但簽名疑義必須由晚間執委會討論後決定是否受理。

地方矚目後續發展

此案不僅是司法事件，更牽動地方選舉布局。江熊一楓若登記成功，將成為罕見「在押參選」案例；若遭駁回，則意味其政治生涯可能再受重擊。支持者認為司法應歸司法、選舉權不應受剝奪；反對者則質疑，涉嫌重大案件者仍欲參選，恐影響選舉公正與政黨形象。

民進黨彰化縣黨部今晚的執委會結論，將成為事件下一階段的重要指標。無論結果如何，這起司法與政治交錯的風波，已為彰化第七選區的選情投下巨大變數。