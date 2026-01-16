高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」　綠議員憂資安有風險

▲高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳近日於高雄市新興熱門景點「高雄果嶺自然公園」散步考察時，發現公園內巡邏點位竟使用中國品牌感應設備。鄭孟洳今（16）日於議會要求市府應落實資安規範，並針對佔地廣大的公園場域重新檢討保全人力配置，保障市民休憩安全。

▲鄭孟洳表示，資安無小事，雖然巡邏感應器體積小，卻是整體資安防護中極易被忽略的細節。（圖／記者賴文萱翻攝）

鄭孟洳表示，過去高雄市議會曾多次針對委外保全公司提供中國品牌監視器的資安風險進行討論，並已建立相關嚴格規範。然而，雖然巡邏感應器體積小，卻是整體資安防護中極易被忽略的細節。她強調，資安無小事，公共設施的維護應從細微處杜絕風險。

根據資料顯示，高雄市府每年編列逾 1,000 萬元的保全經費，用於維護包括果嶺公園、澄清湖園區、中都濕地、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光公園、崗山仔及衛武營都會公園等大型綠地。鄭孟洳指出，這筆公帑不僅應用於保全人力的編制，相關採購與器材使用更應嚴格落實資安規範，確保設備安全、可靠。

▲▼高雄果嶺公園爆巡邏設備用「中國貨」，議員憂資安有風險。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了設備資安疑慮，鄭孟洳也特別向公園處長林燦銘提醒，果嶺公園面積高達 70 公頃，腹地遼闊且存在多處視線死角。考量到該公園近期遊客暴增，她強烈建議公園處應評估現行保全人力是否充足，應強化巡邏量能以保障市民與遊客的安全。

對此，公園處長林燦銘現場允諾會立即盤點並處置中國品牌設備問題，並同步針對大型公園的保全人力配置進行檢討。鄭孟洳強調，將持續追蹤市府的改善進度，期許市府在提供優質休閒空間的同時，也能落實資訊安全與人身防護。