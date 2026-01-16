新北金山學童陪伴獨居長輩　區長劉昌松：跨世代關懷延續

▲新北學童走入社區陪伴獨居長輩，金山區長劉昌松盼跨世代關懷讓溫暖延續。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區持續推動獨居長輩關懷行動，近日在美田里溫馨展開。金山國小學童走入社區，陪伴長輩繪畫、聊天並貼心按摩，傳遞跨世代溫暖。區長劉昌松與美田里長何文發也到場致贈關懷包，實地關心長輩健康與生活，展現社區持續守望的力量。

金山區公所表示，活動中學童與長輩一同拿起畫筆揮灑色彩，並貼心為長輩輕柔按摩雙手與肩頸。孩子們以生澀卻真誠的台語噓寒問暖，長輩則以不流利的國語回應，語言的差異反而成為彼此交流的笑點，笑聲不時迴盪在屋內，展現跨世代互動的溫度。

關懷行動當天，金山區長劉昌松與美田里長何文發也親自到場，致贈獨居長輩關懷包，實地了解長輩的健康與生活狀況，並傾聽需求，確保後續資源能即時銜接。

金山區長劉昌松表示，獨居長輩的關懷不是一次性的活動，而是需要長期、穩定的陪伴與守望。透過學校、里辦公處與社區力量的結合，不僅能讓長輩感受到被重視，也讓孩子從小學習同理與關懷，形塑溫暖互助的社區文化。

金山區公所指出，未來將持續推動多元關懷方案，串聯學校與在地資源，讓愛與陪伴在金山社區持續延續，守護每一位獨居長輩的日常生活。