韓國瑜狂提4萬公司倒閉　財經政委：洗錢防制解散的殭屍公司

▲蔡英文於政見會後離場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選第二場政見會25日下午落幕。針對國民黨總統候選人韓國瑜在政見會誤導社會，所謂4萬家公司倒閉的談話，行政院政務委員龔明鑫表示，已解釋無數次，這是因執行洗錢防制而解散殭屍公司，不會影響就業，連高雄市府都澄清過，「韓市長應多了解實際情況」。

針對韓國瑜對於台灣中小企業的憂心，以及對蔡英文政府的批評，龔明鑫表示，政府已經透過推動夜市券，引導觀光客前往各地消費，穩住店家的顧客來源。

此外，龔明鑫也說，政府將持續輔導及協助國內商家升級，透過持續推動數位化、品牌建立、鼓勵青年返鄉與商圈面貌改善，建立在地化連結，並拓展國際行銷連結，在於製造業方面，政府也已透過智慧製造方案協助產業升級轉型，近期也透過產創條例稅率抵減，以及推行中小企業加速投資行動方案，鼓勵企業持續推動升級轉型。

至於韓國瑜不斷誤導4萬家公司倒閉的指控，龔明鑫無奈地說，經濟部已經解釋過無數次，這是因為執行洗錢防制而解散的殭屍公司，並不會影響就業，「連韓市長的高雄市政府也都澄清過，提醒韓市長要多了解實際情況」。

龔明鑫表示，他期待下次政見發表會，韓國瑜不會再有始終未更新的資訊，和重複錯誤訊息的情況產生。」

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