政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅拍板15%！台灣模式輸出美國　9大QA重點一次看

▲▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

台美關稅從去年4月談到今年1月，9個月時間總算談妥，完成了4項談判目標，當中包括「15%對等關稅且不疊加」、美國232條款半導體及衍生品關稅最優惠待遇等，2個最優惠待遇。另一方面，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。行政院副院長鄭麗君說，從協議來看，美國看待台灣是重要半導體戰略夥伴，預計未來數週後，將再與美國貿易代表署簽署對等貿易協定。

鄭麗君表示，台灣為美國第六大貿易逆差國，是整個談判過程中最大的挑戰；此外，台灣對美國而言也是最重要的半導體製造國，因此，台美之間的談判必須同時就對等關稅及232條款各項攸關美國國安目標的相關關稅，和美國貿易代表署、商務部進行磋商。

鄭麗君說，整體談判結果是，台灣取得2個最優惠待遇，對等關稅15%不疊加，是美國逆差國中最低的稅率；同時也針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇。

《ETtoday新聞雲》整理台美關稅協議9大常見問答，供讀者參考：

Q1：台美關稅協議達成了什麼目標？

A：

一、台灣輸美產品取得「15%對等關稅且不疊加」待遇，是美國逆差國中最低的稅率。這項待遇使台灣與日本、韓國及歐盟等美國主要盟友處於齊平的競爭地位。
二、台灣取得美國「232條款」半導體及衍生最優惠待遇，為全球首國。具體內容包含，美方給予台灣輸美半導體及其衍生品投資產能2.5倍的零關稅配額；配額外則享有15%優惠關稅。且若未來公布的232稅率低於 15%，則「從其低者」計收。
三、以「台灣模式」作為投資美國的方式：自主投資、聚落化，引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。
四、促成台美高科技領域相互投資。不僅是台灣投資美國，美方也承諾會擴大投資台灣，此舉也確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。


Q2：什麼是「台灣模式」的供應鏈投資合作？

A：「台灣模式」由兩部分組成：一是企業基於國際佈局目標所做的2500億美元自主投資規劃（FDI）；二是政府建立 信用保證機制，支持金融機構提供上限 2,500 億美元的融資額度，協助有需求的企業赴美佈局。

Q3：政府是否直接出資 5000億美元進行投資？

A：並非由政府直接出資。 2500億美元是屬於企業投資範圍，是業者基於市場與客戶需求的自主規劃。另外，所謂2500億美元的則政府「信用保證」，並非政府直接拿錢出來，政府為擔保人角色；白話文意思即是，企業去美國投資需要跟銀行借錢，但銀行怕風險，此時政府跳出來說，「如果企業真的還不出來，我負責」，讓借錢的業者更有信心、出借的銀行更安心。


Q4：除了半導體，還有哪些產業品項也獲得了關稅最惠待遇？

A：台灣也爭取到汽車零組件、木材、家具享有15%不疊加優惠；此外，航空零組件，包含鋼、鋁、銅等衍生品，也獲得零關稅待遇。

Q5：美方承諾為赴美投資的台灣企業提供哪些行政協助？

A： 美方承諾在投資備忘錄（MOU）中載明，將協助台灣企業取得所需的 土地、水電、基礎設施、稅務優惠，並提供便捷的行政與簽證措施。

Q6：這次協議對台灣整體經濟與產業有何實質影響？

A： 根據智庫評估，相較於去年4月美方提出的32%方案，此次達成15%稅率後，對台灣產業、出口及GDP成長的經濟衝擊，約可減緩8成。同時，這也消除了未來美方若擴大232條款課稅時的不確定性。

Q7：美方提出將台灣半導體產能 40% 移往美國，是否會造成台灣產業掏空？

A：行政院副院長鄭麗君表示，這是美國追求晶片自給率的國安目標，而非由台灣單獨完成。對台灣而言，這是 「科技產業的延伸與擴展」，只要主峰（技術核心）留在此地，就能透過佈局全球來壯大台灣產業，且台灣半導體總產值仍持續成長。

Q8：台灣是否也面臨美方要求「開放市場」的壓力？

A： 是的。美國對幾乎所有談判國家都有市場開放的期待。鄭麗君表示，將在堅持糧食安全與國民健康的原則下進行磋商，詳細內容將在數週後正式簽署台美貿易協議時完整向外界報告。而對於國內市場期盼的「美製車零關稅」，鄭麗君說，也要待後續正式簽署台美對等貿易協議時再報告。

Q9：還有哪些事情「還沒談完」？

A：還有幾個重點還要繼續觀察：完整協議條文與細項關稅仍未出爐，後續仍需要我國立法院審議通過；除了投資到美國，美國的產品要如何進入台灣、台美關稅壁壘如何消除，也就是所謂的台灣市場開放程度；信用保證的條件與監督機制；投資是否真的落地、成效如何。

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

▲台美關稅談定為15%，同時也取得美國「232條款」半導體及衍生最優惠待遇。（圖／路透）

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

台關稅15％與日韓歐「平起平坐」　許淑華：藍白卻酸言酸語扯後腿

台關稅15％與日韓歐「平起平坐」　許淑華：藍白卻酸言酸語扯後腿

台灣對等關稅談判結果今（16日）拍板，除了稅率降至15％，且不疊加MFN，還取得「全球首個」半導體及半導體衍生品等232條款「最優惠待遇」。對此，民進黨北市議員許淑華認為，接下來幾天，藍白兩黨一定會開始散佈各種疑美論與假消息，從頭到尾都沒有幫上忙，卻酸言酸語扯後腿。

關稅降至15％＋最惠國待遇　蕭美琴：促成台美互為投資的關鍵夥伴

關稅降至15％＋最惠國待遇　蕭美琴：促成台美互為投資的關鍵夥伴

美製車關稅降到零？　鄭麗君：貿易協議簽署後揭曉

美製車關稅降到零？　鄭麗君：貿易協議簽署後揭曉

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

AIT大讚：美台關稅協議強化美國經濟韌性　大幅推動美國半導體產業

台灣也面臨美國「開放市場期待」　鄭麗君：簽署協議時完整報告

台灣也面臨美國「開放市場期待」　鄭麗君：簽署協議時完整報告

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

