前立委批台美關稅談判「輸到脫褲子」　轟賴清德守不住護國神山

▲陳以信批評台美關稅談判結果「不贏反輸」，質疑政府守不住台灣半導體產業優勢。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對台美關稅談判結果出爐，國民黨前立委陳以信16日提出嚴厲批評，直指政府對外宣稱談判成果是「全壘打」，實際卻是「不贏反輸」，更痛批總統賴清德「守不住護國神山」，用台灣的錢，替美國創造經濟奇蹟。

陳以信指出，根據目前公布內容，台灣承諾對美投資半導體產業合計約5000億美元，換取美方將對台關稅稅率自20%調降至15%。若以台灣每年約2000億美元對美出口規模估算，關稅調降後，每年約可減少100億美元關稅支出，「用5000億換每年100億」，他直言「CP值不高，也不划算」。

陳以信進一步說明，其他國家在關稅談判中，多以資金承諾作為交換，但台灣端出的籌碼，除2500億美元直接投入台積電及半導體產業赴美投資外，另有約2500億美元涉及融資與信用支持機制。他憂心，這樣的結構將加速台灣半導體供應鏈外移，動搖長期累積的產業根基。

陳以信並引述美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於談判後的發言，指美方將把台灣約四成的半導體產能移往美國。陳以信表示，國民黨執政時期「打造護國神山、創造台灣經濟奇蹟」，但在民進黨執政下，半導體供應鏈卻可能「從容外移」，形同「要創造的是美國經濟奇蹟」。

在資金結構上，陳以信也質疑，既然是促成台灣廠商赴美投資，美方卻未提供相對融資支持，反而需要由台灣端透過信用融資方式協助企業赴美設廠，「等於是台灣自己借錢，幫忙把產業搬走」，他直言「台灣怎麼會這麼憨」。

陳以信進一步指出，若企業赴美投資成功，相關稅收多數將留在美國；但一旦投資失利，風險卻可能由台灣納稅人承擔，「對美國來說是穩賺不賠的生意，對台灣卻可能是輸到脫褲子的買賣」。

在國家安全層面，陳以信也提出質疑，認為台灣已對美方釋出重大經貿與投資承諾，卻「連川普總統一句明確的安全承諾都換不到」。他反問，若政府仍將此談判結果定位為「全壘打」，「為何被人賣了，還要借錢給人家？」並質疑「到底賴清德政府是台灣隊，還是美國隊？」