館長：侯友宜若選總統「一定全力支持」　侯友宜笑喊「別講到我這來！」





▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

網紅館長陳之漢捐贈消防衣褲，25日抵達新北市政府接受新北市長侯友宜的表揚。館長親切地叫侯友宜「侯大哥」，還說如果他選總統的話，一定會全力支持，使侯友宜趕緊搖手笑稱，「不要講到我這來啦！」

新北市政府25日上午10時表揚熱心市民及團體捐贈救災救護車輛裝備，其中包括陳之漢在內。侯友宜接受訪問時表示，館長是第一次到新北市政府，以前要表揚館長，對方都不來，今天可能是覺得不來不好意思，所以終於來了！

侯友宜說，館長長年對警消訓練、配備提供豐沛的資源跟想法，讓新北市警消夥伴能夠保護自己，提升救災能力，他心裡充滿著感謝。這次館長捐贈消防衣，讓新北消防同仁在新北財政無法補足的過程當中，得到適時協助，「我心裡充滿感謝。」

關於國民黨總統候選人韓國瑜在《博恩夜夜秀》中對高雄市民道歉，館長陳之漢受訪時說，這裡是「侯大哥」的場子，覺得大家比較關心公益的事情，選總統什麼的，他已經在直播表態很清楚了，不過「如果今天是侯大哥出來選，我一定全力支持！」

侯友宜聽聞館長的言論，趕緊搖手笑稱，「你不要講到我這來！」

被問到為什麼會捐贈消防衣？館長說，「因為我答應過，我只要賺錢，我就會做軍警消的事情，而且我是經年累月在做，包含今年一月，我有打電話給新北市政府，我今年一月要捐，我請新北市府給我10間孤兒院的名單，一間10萬就這樣出去，我都經年累月在做。」侯友宜也在一旁提到，自己可以證明，這是真的。

至於為什麼今日會想來？館長表示，「因為侯大哥我很久沒有看到他了，然後他這個行程是提前兩個月約的，那不來就太講不過去了這樣子，因為就想來看一下侯大哥這樣子。」