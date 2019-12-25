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2019代表字「亂」是「有市長背棄承諾選總統」　蔡英文：社會大眾的感覺

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蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、蔣婕妤、袁茵／台北報導

2020總統大選第二場政見發表會於25日下午2點登場，總統蔡英文反擊國民黨總統候選人韓國瑜2019年代表字「亂」，是因為一個背棄承諾的市長出來選總統。被問到年度代表字是推薦人選的，這樣會不會不尊重推薦人？蔡英文會後受訪時說，他說的是社會大眾感覺。

韓國瑜在政見發表會第一輪時說，蔡英文4年的執政，「台灣人民是苦茫翻亂」。蔡英文則在政見發表會第二輪發言時回應，「苦、茫、翻、亂」，是因為2016年的「苦」是當時從國民黨接手時的政經頹勢，2017年的「茫」是因為國際情勢轉變；2018年的「翻」因為開始翻轉的情勢；2019年的「亂」，是因為有一個背棄承諾的市長出來選總統，而且引起社會很多的爭論。

被問到年度代表字都有推薦人推薦，最後「亂」字是指普悠瑪、教改，這樣說是市長背棄承諾選總統，是不是不尊重原意？對此，蔡英文在政見會結束後回答，「推薦是一件事，社會大眾感受又是一件事，我講的是社會大眾的感覺！」

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