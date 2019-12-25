政見會／火力全開　蔡英文嗆韓國瑜：以為今天要講政見結果沒有





▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，總統蔡英文第二輪政見發表火力全開。她酸韓國瑜，以為今天對方要說政見了，結果又是捕風捉影的批評。她霸氣開嗆，「我其實很能幹，而且很會做事」。

面對韓國瑜首輪政見發表又開嗆，蔡英文酸，「剛才聽韓市長說法，跟上一次政見會差不多都一樣，我以為今天會實在說政見，結果還是沒有。都是很多捕風捉影的事情，上次韓市長肯定我單純善良，我還要在說，我其實滿能幹的，而且很會做事。」

蔡英文隨即以議題為主以政策說明為軸，結合政策逐一回擊韓國瑜；對於韓國瑜所提到的年度代表字「苦、茫、翻、亂」也一一拆招，指2016年的「苦」是因為當時剛從國民黨接手時的政經頹勢，2017年的「茫」是因為國際情勢轉變；2018年的「翻」是因為開始翻轉情勢；2019年的「亂」，「是因為有一個背棄承諾的市長出來選總統」。

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