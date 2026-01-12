打消美國奪占念頭？　德國擬推「格陵蘭北約聯合特派團」

▲格陵蘭島西部鳥瞰圖。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

格陵蘭近日成為關注焦點，英國正與多個歐洲盟邦討論在格陵蘭部署軍事力量，以嚇阻俄羅斯在北極地區的活動；德國方面也計劃提出設立名為「北極哨兵」的北大西洋公約組織（NATO）聯合特派團，負責維護區域安全。

北約擬設格陵蘭特派團 部署部隊防範中俄

路透社引述英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）報導，英國與其他歐洲國家的軍事首長，正就北約可能在格陵蘭設立特派團制定相關計畫。格陵蘭近日因美國總統川普多次表態有意取得該地，引發高度關注。

報導指出，英國官員已與德國、法國及其他盟國展開初步磋商，內容可能包括部署英國部隊、軍艦與軍機，以防範俄羅斯與中國在當地的行動對區域安全造成影響。

德國強調尊重「格陵蘭人民自決」 擬向美國提出解方

彭博（Bloomberg News）也引述知情人士報導，德國外交部長與財政部長預計明天訪問華府，屆時將提出成立北約聯合特派團的構想，以保護北極地區安全。知情人士透露，德國計劃推動成立名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）的特派團，並以北約去年啟動、負責保護波羅的海關鍵基礎設施的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動作為參考模式。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，討論如何嚇阻俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在北極地區的行動，屬於「例行公事」。她指出，隨著俄羅斯與中國的相關行動增加，北極正成為地緣政治競爭日益激烈的區域，英國與北約盟國討論防範俄羅斯在北極圈的侵略行為「合情合理」。

英國政府發言人回應《每日電訊報》相關報導時表示，英國致力與北約盟友合作，強化北約在北極地區的嚇阻與防禦能力。

即將會晤美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）則表示，針對美方關切俄羅斯或中國船艦在北極活動的問題，必須在北約框架內尋求解決方案。他也強調，若涉及領土主權議題，德國立場十分明確，格陵蘭的未來應由格陵蘭人民自行決定。